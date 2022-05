Copa Libertadores: que resultados necesita Boca para pasar de ronda

Boca Juniors recibe al Deportivo de Cali hoy jueves a partir de las 21 por la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2022 que se disputará en el estadio Alberto J. Armando, la ‘Bombonera’ de Buenos Aires. Los dirigidos por el técnico Sebastián Battaglia tienen un duelo decisivo en el que incluso podría quedar sin competencia internacional dependiendo de los resultados del otro compromiso de la serie.

El Grupo E de la Libertadores se decide en la última jornada y determinará a los clasificados a los octavos de final del torneo. Los equipos que ocupen el primer y segundo lugar se mantendrá en el primer certamen del continente. Mientras que el club que ocupe el tercer puesto irá a la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana 2022.

Matemáticamente los cuatro clubes llegan con opciones de mantenerse en competencia internacional. Sin embargo, el cruce de los equipos y la realidad futbolística puede inclinar la balanza a favor de escuadras con mayor jerarquía.

Boca Juniors sumó siete puntos y marcha en el tercer lugar del grupo y su rival Deportivo Cali es líder con ocho unidades, el mismo puntaje que Corinthians, pero con mejor diferencia de goles y Always Ready es último con cuatro.

En el otro partido, que se jugará en simultaneo, el cuadro brasileño se mide ante el equipo boliviano que a diferencia de los otros tres clubes solo tiene chance de acceder a la Sudamericana si le gana al ‘Timao’ y el ‘Decano’ colombiano vence al Xeneize.

¿QUÉ RESULTADOS NECESITA BOCA JUNIORS?

Boca está obligado a ganar a Deportivo Cali para no depender de otro resultado y acceder a los octavos de la Libertadores. Con una victoria el Xeneize llegaría a los 10 puntos y dependiendo del resultado del Corinthians vs Always Ready ocuparía el primer o segundo lugar del Grupo H: si gana el ‘Timao’ sería 2°, si no pierde el ‘Albirrojo’ sería 1°.

Si Boca empata, necesitaría que Always Ready le gane por tres goles de diferencia a Corinthians en Brasil. Y, por último, una derrota lo deja sin opciones de seguir en la Libertadores e incluso quedar último si los bolivianos consiguen una hazaña en Sao Paulo.

Boca Juniors llega al choque con Deportivo Cali con dos bajas respecto a su último triunfo ante Tigre que le valió el título de la Copa de la Liga de Argentina: el lateral peruano Luis Advíncula y el suspendido atacante Sebastián Villa. El técnico Xeneize Sebastián Battaglia incluiría a Jorge Figal y Exequiel Zeballos en el once titular. Por otro lado, el defensor Carlos Zambrano fue convocado y esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Posible Formaciones:

Boca: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo “Pol” Fernández; Alan Varela y Oscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Miguel Ángel Mina o Guillermo Burdisso, José Caldera Alvis y Harold Mosquera; Edgard Camargo y Yimmi Congo; Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez y Kevin Velasco; Yony González. DT: Rafael Dudamel.