Uno de cada cuatro jóvenes ni estudia ni trabaja en la Argentina

Uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja de manera remunerada y más de la mitad se encuentran excluidos del sistema educativo. La pandemia de COVID-19 hizo estragos entre los jóvenes de la Argentina.

La información se desprende del nuevo estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina, perteneciente a la Universidad Católica Argentina (UCA) y se titula “Jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan en la Argentina urbana pre-post pandemia (2017-2021)”.

El relevamiento explica que durante la pandemia tuvo lugar una mejora en la situación educativa de los jóvenes que comprenden ese rango etario, al menos en cobertura, pero pasado el momento más álgido de la crisis, el déficit educativo empeoró con niveles todavía por sobre los registrados.

La investigación reveló que a fines de 2021, solo el 48,3% de esos jóvenes estudiaba o había terminado estudios terciarios o universitarios. Por lo que los excluidos del sistema educativo son más de cinco de cada diez jóvenes a nivel nacional.

Al mismo tiempo, el informe detalla que sin muchos cambios antes o después de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, de manera persistente, entre 2017 a 2021, más del 25% (1 de cada 4 jóvenes) no estudia ni trabaja de manera remunerada.

Con respecto al género, el porcentaje de mujeres que no estudian, ni trabajan de manera remunerada, ni buscan empleo, aunque con una relativa reducción en la pospandemia, duplican de manera estructural a sus pares varones (20% versus 10%, respectivamente, en 2021).

Esta situación se agrava cuando se incluye a los desocupados en el déficit: tres de cada diez jóvenes mujeres (22,9%), versus dos de cada diez jóvenes varones (30%) no estudian ni trabajan de manera remunerada.

No obstante, es relevante que entre las mujeres es donde tiene lugar la mayor escolarización o terminalidad educativa. En 2021, superando a los varones (42,1%), el 54,6% de ellas terminó estudios terciarios o continúala estudiando secundario o terciario.

Corte por situación social

En el caso de hacer el corte por el nivel económico al que pertenecen los jóvenes, los de hogares humildes que no estudian ni trabajan más que duplica al de sus pares de hogares no pobres durante todo el período. En 2021, esta situación representaban el 17% de los jóvenes de hogares no pobres, contra el 38% entre los hogares pobres.

La UCA, sobre este aspecto, señaló que el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan es significativamente mayor en los estratos de obreros integrados y trabajadores marginales, con respecto a los estratos medio profesionales y medio no profesionales.

El estudio concluye que la situación general no parece haber cambiado mucho con la pandemia, salvo un relativo agravamiento de la exclusión entre los jóvenes de estratos marginales. En este segmento, más de 4 de cada 10 jóvenes sufren esta doble exclusión (45,5%).

Perfil