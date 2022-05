Crimen de la bebé: Perpetua para el padre por la muerte de la menor

El tribunal integrado por los jueces Jorge Palacios, Patricia Olmi y Marcelo Soria, declaró culpable del delito de homicidio agravado por el vinculo, por haber causado la muerte de su pequeña hija de tanto solo cuatro meses de vida a Juan Olivera.

La pena recaída sobre el ahora condenado fue de prisión perpetua, tal como lo había peticionado el martes el fiscal de la Cámara Penal n° 3, donde se desarrollo el juicio, Dr. Miguel Mauvecin. En tanto que la madre fue beneficiada con la absolución.

A las 9.00 de la mañana aproximadamente la última audiencia del juicio en el que se ventiló el homicidio de una niña tinogasteña quien falleció en la provincia de La Rioja, el 25 de abril del año 2019 por maltrato infantil, se reanudó con la última palabra de los imputados quienes en el inicio del juicio, recordemos, se habían responsabilizado uno a otro del trágico desenlace.

Daniela fue la primera en hablar ante el tribunal y le dijo a los jueces que "ella no mato a su hija" y que "no sabía que vivía con un asesino". En igual línea dio su última palabra Olivera, el padre, quien pidió justicia para su hija y que el "no la mato".

Finalmente, pasadas las 11.00 de la mañana, el tribunal volvió a constituirse en la sala, esta vez ya con el veredicto. Por secretaria y con los padres de la niña sentados en el banquillo de los acusados se leyó la conclusión arribada por los magistrados.

Por unanimidad, el tribunal declaro culpable a Juan Olivera del delito de homicidio agravado por el vínculo, tal como venían imputados por lo que terminaron condenados a la pena de prisión perpetua. Daniela González, la madre de la menor, recibió la absolución.

Asimismo, se ordenó quede detenido, tal como lo había solicitado el fiscal Mauvecin luego de pedir la pena, esto ante el peligro de fuga inminente del ahora condenado.