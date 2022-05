En Catamarca habilitan un teléfono para informar si la vivienda no fue censada

La Subsecretaría de Estadística dependiente del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos informó que, para las viviendas que no fueron censadas, se establece un plazo de supervisión y recupero hasta el día 24 de mayo, respetando el protocolo establecido por el INDEC.

Las viviendas que se encuentren en esta situación pueden, hasta el día 24 de mayo, comunicarse al teléfono fijo 383-4745724 en el horario de 14 a 20 horas, acercarse a nuestras oficinas en Av. Colón 960, en días hábiles de 8 a 12 horas, o bien enviar un mail a [email protected] con la siguiente información:

Asunto: No fui censado/a

• Departamento:

• Localidad:

• Calle:

• Número:

• Entre calles:

• Piso y departamento (si es propiedad horizontal)

• Teléfono de contacto (opcional)

• Observaciones (opcional)

La opción se habilita no solo a nivel local sino nacional por cuanto se ha registrado un porcentaje considerable de viviendas que no fueron visitadas en la jornada de ayer, lo que no solo ha sido reconocido por las autoridades sino que también, ha generado que las cifras preliminares aún no sean comunicadas.