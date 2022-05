Crimen de la bebé: El fiscal Miguel Mauvecín pidió prisión perpetua para los padres

En la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación, esta mañana se llevó a cabo la instancia de alegatos, por el homicidio de la beba de cuatro meses, ocurrido en abril de 2019, en nuestra ciudad.

El fiscal mantuvo la imputación de “homicidio agravado por el vínculo” que pesa sobre ambos y pidió la única pena prevista para este delito, prisión perpetua. El jueves los imputados tendrán la oportunidad de expresar una última palabra; luego, se dará a conocer el veredicto.

En su alegato, el fiscal de Cámara consideró que ambos acusados recurrieron a “maniobras para mentir”. Detalló que el imputado Olivera “dijo que la bebé se había broncoaspirado pero no hubo signos de broncoaspiración”.

Mauvecín señaló que la acusada “no actuó bajo presión” y que “no estaba condicionada”. “La niña fue víctima de sus padres; tenían el deber de protegerla. La muerte se produjo por acción directa. Se aprovecharon de un ser indefenso y vulnerable. La llevaron a su muerte”, sostuvo.

El representante del Ministerio Público Fiscal mantuvo la imputación para ambos, “homicidio agravado por el vínculo en calidad de coautores”.

A la vez, advirtió que para este delito la pena es absoluta, por lo que se puede merituar un tope. En consecuencia, pidió la única pena prevista, prisión perpetua, el máximo castigo.

Debido a que ambos acusados llegaron al debate en libertad –habían vencido los plazos para la prisión preventiva-, alertó sobre el peligro de fuga y el riesgo procesal, por lo gravoso de la pena. “Ambos tienen la posibilidad de trasladarse a otra provincia”, remarcó. Por ello, solicitó la inmediata detención.

El abogado Julián Quintar defensor de Daniela González, se opuso al planteo del fiscal de Cámara. “La madre no estaba en la casa. La niña estaba al cuidado del padre. No estaba la madre al momento de la agresión, del terrible acto violento. Mi defendida no pudo actuar como una leona”, señaló.

En el defensor detalló que González tiene un 95 % de incapacidad visual. Dada esta condición, Quintar consideró que su asistida “no pudo determinar al tiempo de los hechos con quién vivía. La familia de él le decía que la niña no era su hija. No se probó que mi defendida haya participado en los hechos de violencia. La niña venía siendo golpeada y no se daba cuenta”, aseguró.

En este sentido, indicó que una psicóloga “le abrió los ojos. ‘Tu hija no murió; te la mataron a golpes’ –palabras tomadas de la declaración en debate por la acusada-. Su concubino la estafó y le mató a su hija. Terrible golpiza le dio Olivera”, sostuvo Quintar.

Finalizados los alegatos, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio. La audiencia se reanuda el jueves, con la última palabra. Luego, los magistrados deliberarán el veredicto.