Máximo "aconsejó" a Alberto Fernández: "Cuando uno quiere conducir, debe saber obedecer"

uando uno quiere conducir, debe saber obedecer”, dijo este viernes el diputado Máximo Kirchner, titular del PJ Bonaerense, en un acto del peronismo en el Club Podesta de Lanús Oeste, mensaje que se enmarca en la pulseada que el sector más duro del kirchnerismo mantiene con el presidente Alberto Fernández, quien regresa en las próximas horas al país luego de visitar España, Alemania y Francia.

Aludiendo al Presidente, el hijo de Néstor Kirchner trazó una curiosa paradoja al señalar que “al pueblo se lo conduce obedeciendo", para recalcar allí la frase que citamos al comienzo: "cuando uno quiere conducir, debe saber obedecer, y el pueblo manda"."Por eso para saber conducir un dirigente tiene que haber sido conducido", agregó, en obvia alusión al Mandatario, que soporta ataques de la vicepresidenta Cristina Kirchner justamente por la resistencia que mostró en las últimas semanas a "ser conducido".

El titular del PJ Bonaerense también apuntó al ministro de Economía Martín Guzmán, al que le chicaneó: "Escucho en los últimos días que el ministro de Economía dice que no tiene apoyo político. Tenés el apoyo del FMI y de Kristalina Georgieva, de los movimientos sociales, de la CGT, del Presidente y de Clarín. ¿Qué más querés?".

"Lo que me preocupa como peronista, como militante es que la sociedad no se involucre en su destino y cuando los dirigentes pretenden surfear esa ola más que romperla, porque sino la ola se hace más grande", agregó Máximo Kirchner.

También fue muy duro con "los dirigente de monopatín que vemos en los medios y logran que los traten bien", sobre los que se preguntó "¿no sé las concesiones que harán?”. para conseguir ese tratamiento presuntamente condescendiente.

"Los dirigentes que dicen que quieren representar a las mayorías se la tienen que bancar de pecho. Basta de que digan 'No podemos por esto o por lo otro'... Basta de esa dirigencia, los argentinos no la queremos", desafió el ex titular del Bloque del PJ en Diputados, agregando que "esta semana descubrí que hay una nueva causa de inflación: el debate político".

"¿En serio creen que es por eso y no porque no ponemos el ojo donde tenemos que ponerlo? ¿En los formadores de precios? Nadie pide saltos bruscos ni locuras. Lo decimos desde la responsabilidad. Este problema lo generó Macri. No lo teníamos", indicó Máximo Kirchner.

"Qué les pasa a los empresarios que no paran de remarcar los precios", se preguntó, y remató con una frase que parecía contradecir el alto voltaje que ya habían tenido muchas de sus frases anteriores: "no tiene que haber declaraciones grandilocuentes como las que escuché en las últimas 24 horas". "Hay que estar más tranquilos", precisó