Día y hora de los cuartos de final de la Copa de la Liga

Tras intensas discusiones, quedó definido el cronograma de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. En una reunión entre dirigentes realizada en horas del mediodía de este lunes, se definió que se respetará un esquema similar la planificación original, a pesar de la disconformidad que ha expresado Defensa y Justicia. Tan solo se modificaron algunos horarios, no así los días.

Fueron los organismos de Seguridad los que descartaron la posibilidad de que el partido entre el Xeneize y el Halcón pase para el miércoles, tal como quería la dirigencia del conjunto de Florencio Varela.

Copa de la Liga Profesional: cronograma de los cruces de cuartos de final

Racing - Aldosivi (martes a las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda)

Boca - Defensa y Justicia (martes a las 21.30 en la Bombonera)

Estudiantes de La Plata - Argentinos Juniors (miércoles a las 19.15 en UNO)

River - Tigre (miércoles a las 21.30 en el estadio Monumental)

Copa de la Liga Profesional: así se jugarán las semifinales y la gran final

Las semifinales del torneo se jugarán el sábado 14 de mayo. Los ganadores de los cruces Estudiantes de La Plata - Argentinos Juniors y River - Tigre se medirán desde las 16, en el estadio de Huracán. En tanto que quienes se impongan en las llaves de Racing - Aldosivi y Boca - Defensa y Justicia se cruzarán a las 21.30 en la cancha de Lanús. La idea es que en ambos partidos haya público de las dos parcialidades.

Luego, será el turno de la gran final. La misma se disputará el domingo 22 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Copa de la Liga Profesional: la polémica por el partido Boca-Defensa y Justicia

“Esperemos que no nos hagan jugar el día martes, sería un despropósito, una falta de sentido común”, dijo el domingo por la tarde Sebastián Beccacece, entrenador de Defensa Justicia, al terminar el partido que su equipo le ganó por 1-0 a Patronato de Paraná.

Como la programación establecía que debían visitar el martes a Boca en la Bombonera, desde la dirigencia del club de Florencio Varela pusieron el grito en el cielo debido a que entendían que estaban en desventaja deportiva respecto a su rival (Boca jugó el sábado ante Tigre).

La propuesta de los clubes fue la de pasar este partido para el miércoles, pero los encargados de Seguridad se negaron ya que ese día también juegan River-Tigre en el Monumental. El Millonario tampoco quiso adelantar su enfrentamiento para el martes porque también había jugado el domingo, ante Platense.

Guillermo Madero, Director Ejecutivo del Comité de Seguridad del Fútbol del Gobierno de la Ciudad, dejó en claro que era poco probable que el partido entre Boca y Defensa y Justicia se reprogramara para el miércoles, tal como querían en Florencio Varela.

“Defensa está en la postura de no jugar (el martes)”, dejó en claro Diego Lemme, presidente del Halcón, en diálogo con TyC Sports. Y agregó: “No puede ser que no se puedan programar dos partidos en el mismo día en capital, con horas de separación”. Sin embargo, su queja no llegó a buen puerto: Boca y Defensa jugarán el martes, tal como estaba pautado originalmente.