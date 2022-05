Bono y The Edge dieron un show sorpresa en el subte de Kiev con un soldado ucraniano

Este domingo, Bono, líder de la banda U2, sorprendió cuando apareció junto al guitarrista The Edge para brindar un recital improvisado en una estación de metro de Kiev en protesta por la invasión rusa a Ucrania.

La estación elegida se convirtió en un refugio, y allí decidieron brindar el show con la compañía de Taras Topolia, líder de la banda Antytila, y ahora militar del ejército ucraniano, quien interpretó junto a los legendarios músicos -y a otros soldados que se les sumaron- una conmovedora reversión del tema “Stand by Me”, que rebautizaron “Stand by Ukraine” [”Apoyen a Ucrania”].

Bono, quien viene posteando diversos videos en las redes junto a The Edge pidiendo por la paz en Ucrania a través de canciones, textos y poemas, no se limitó a brindar un breve recital sino que también decidió hablar, y destacó “la lucha por la libertad” que se está llevando a cabo en el país que preside Volodímir Zelenski.

Dentro de las canciones que interpretaron, se encuentran verdaderos clásicos del grupo irlandés, como “Sunday Bloody Sunday”, “Desire”, “Vertigo” y “With or Without You”. En un momento, Bono se dirigió a los presentes y expresó: “El pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, está luchando para todos los que amamos la libertad”.

“Estas son algunas buenas emociones”, dijo un integrante de las fuerzas armadas ucranianas en relación al recital del que fue testigo -en la estación Khreschatyk- junto a otros ciudadanos que dan batalla desde la primera línea de fuego.