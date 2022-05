"La estafa de Adhemar Capital es una de las más grandes en Latinoamérica"

“Cositorto es Heidi a la par de Edgar Bacchiani. Cositorto estafó por un monto de 20 millones de dólares, nosotros calculamos que la estafa de Adhemar Capital asciende a 400 millones de dólares. Estamos hablando de una de las estafas más grandes de América Latina“, declaró Alfredo Aydar, abogado de los inversores que perdieron dinero tras invertir con Adhemar Capital.

El letrado habló de Adhemar Bacchiani, quien permanece preso desde el 22 de abril. “Se internó en un sanatorio de Catamarca afirmando haber sufrido un ACV. Ante mi sospecha de que eso no fuera cierto, pedí una Junta Médica para que lo evaluara e inmediatamente recibió el alta. Por ese motivo, pedí su detención, por el peligro de fuga“, contó Aydar, quien además aclaró que, si bien hay 1300 carpetas de inversores, los damnificados podrían ser más“.

“Solicitaremos que la Justicia de Catamarca sea más rigurosa con los tres cómplices tucumanos. Una vez que la Comisión Nacional de Valores dio la orden de no realizar actividades, ellos seguían recibiendo plata. Ya les habían informado que no podían operar y continuaron estafando, por ese motivo creemos que son partícipes necesarios“, explicó el abogado tucumano. Además, expresó que “si no fuera por el periodismo, esta gente seguiría estafando“.

El letrado afirmó que la estafa de Adhemar Capital en Tucumán es de aproximadamente 60 millones de dólares, aunque la estafa total del grupo podría ascender a 1500 millones.