Madonna anuncia álbum recopilatorio: "Finally Enough Love"

La colección incluye éxitos y temas inéditos de la artista en la música disco y celebra su récord en la lista "Dance Club Songs" de la revista Billboard, en la que tiene 50 de sus canciones repartidas en las últimas cinco décadas.

El material tendrá dos ediciones, una de 16 canciones y la versión de lujo con 50 pistas denominada "Finally Enough Love: 50 Number Ones", entre las que figuran versiones de reconocidos productores del mundo como Shep Pettibone, William Orbit, Honey Dijon y Avicii.

La compilación incluye los éxitos "Everybody, Express Yourself", "Holiday", "Open Your Heart", "Don’t Tell Me" y "Medellín".

Madonna, también conocida como la reina del pop, ha vendido más de 300 millones de copias de sus álbumes, con lo que establece el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas de todos los tiempos.