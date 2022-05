El reclamo de Mirtha Legrand por una injusticia en los Martín Fierro

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, lanzó una fuerte crítica a los miembros de APTRA por cómo armaron las ternas de los premios Martín Fierro.

Durante la reinauguración del Teatro Regina, la Chiqui no dudó y se metió en la polémica en torno a los programas de espectáculos, que no suelen ser reconocidos por los miembros de APTRA. "Me parece muy injusto. Es algo que pasa hace años", afirmó.

Antes de ingresar al espectáculo que brindó Nacha Guevara, la diva señaló también que cada año son más los nominados en cada categoría porque los miembros de APTRA "quieren quedar bien".

Por último, Mirtha se refirió a la nominación de Juana Viale como conductora y manifestó: "Estoy rezando para que ella gane".