Un lujo: Finalmente Duran Duran será parte del salón de la fama del rock

El famoso grupo new wave de los años 80' Duran Duran, el rapero Eminem y la estrella de la música country Dolly Parton son algunos de los artistas que entrarán este año al Salón de la Fama del Rock & Roll, anunciaron este miércoles los organizadores.

Otros participantes en la ceremonia de noviembre en Los Ángeles serán la intérprete Pat Benatar, el grupo pop Eurythmics y los cantantes Lionel Richie y Carly Simon.

Después de que se anunció a los nominados en febrero, Parton dijo que quería retirarse de la contienda porque no sentía que se había ganado un honor en el ámbito del rock and roll.

La cantante de "Jolene", de 76 años, cambió su postura y dijo a la National Public Radio en abril que "aceptaría con elegancia" si era elegida. En el pasado también se ha sumado a otros artistas que no proceden del mundo del rock, como las estrellas del country Hank Williams y Johnny Cash.

Eminem, de 49 años, generó controversia a principios de la década del 2000 con sus letras sobre violaciones y asesinatos. A pesar de las críticas, el artista de Detroit contribuyó a aumentar la popularidad del hip-hop y en febrero actuó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Los cinco miembros de Duran Duran se hicieron populares con éxitos como "Rio" y "Girls on Film" y los videos que los acompañaban, reproducidos en MTV. Eurythmics, el dúo británico formado por Annie Lennox y Dave Stewart, también surgió en la década de 1980 con "Sweet Dreams" y otros éxitos cargados de sintetizadores.

Benatar, de 69 años, dominó las listas de éxitos con canciones como "Heartbreaker" y "Hit Me with Your Best Shot", también en la década de 1980. Simon, de 76 años, es una cantautora conocida por "You're So Vain", "Anticipation" y otras canciones de la década de 1970.

Richie, de 72 años, alcanzó el éxito como solista a finales de los 70 y principios de los 80 con la balada "Hello" y la alegre "Dancing on the Ceiling".

Los miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll se eligen mediante votaciones enviadas por más de 1.000 artistas, historiadores y miembros de la industria musical.

El público en general también puede votar a través de internet o en el Museo del Salón de la Fama del Rock & Roll de Cleveland.