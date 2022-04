¿Por qué los humanos amamos tanto a nuestras mascotas?

Convertir a un animal en parte de la familia es algo que solo los humanos hacen. Pero, ¿por qué? “Realmente es una pregunta asombrosa”, sostuvo en diálogo con The Washington Post, Clive Wynne, director del Canine Science Collaboratory de la Universidad Estatal de Arizona. Wynne ha dedicado su carrera al estudio del comportamiento animal y la relación evolutiva entre animales y personas. El especialista dijo que es fácil ver por qué nuestras mascotas nos amarían: “El éxito de los perros (y otras criaturas domesticadas) en la superficie de la Tierra se debe completamente al hecho de que los cuidamos hasta cierto punto”.

De hecho, algunos científicos han sugerido que las mascotas exhiben una forma de parasitismo: toman comida y refugio de los humanos sin ofrecer mucho a cambio. “Argumentan que amamos a nuestras mascotas porque nos han engañado para ello”, remarcó Wynne. Pero él no compra ese argumento. Sin embargo, reconoció que no hay una explicación evolutiva satisfactoria para esa sensación cálida y pegajosa que tenemos cuando miramos a nuestros perros y gatos.

Esta historia de amor comenzó con los perros, nuestros compañeros animales más antiguos. El análisis de los genomas de perros y lobos, junto con numerosos descubrimientos de huesos antiguos, sugiere que los humanos domesticaron a nuestros amigos caninos hace entre 13.000 y 30.000 años. Wynne cree que es probable que los animales empezaran siendo lobos que hurgaban en los vertederos humanos; los que estaban dispuestos a acercarse a la gente conseguían más comida y con el tiempo evolucionaron hasta volverse más mansos. Con el tiempo, los humanos se sintieron tan cómodos con los perros -y a los perros les gustaba estar con nosotros- que los acogimos en nuestras casas y los reclutamos para nuestras cacerías. Recientes excavaciones en lugares donde se mataba a los mamuts descubrieron huesos de perro entre los restos, lo que sugiere que perros y humanos cazaban juntos.

Pero incluso entonces, no estaba claro que amáramos a los perros, según Wynne. Ese cambio se produjo hace unos 10.000 años, cuando los perros empezaron a aparecer en nuestras obras de arte y cementerios. En el año 2016, los científicos descubrieron un antiguo cementerio cerca del lago Baikal, en Siberia, donde se enterraron perros de entre 5.000 y 8.000 años de antigüedad junto a sus congéneres. “Aquí se observan entierros de perros, que muestran que se prestó mucho cuidado y atención al entierro -continuó Wynne-, e incluyen ajuares funerarios (artículos valiosos colocados en la tumba para su uso en el más allá), lo que realmente parece que había una fuerte indicación de afecto”.

En el antiguo Egipto, los animales domésticos se enterraban en elaboradas tumbas decoradas con inscripciones, provistas de tesoros y perfumadas con incienso. (Aunque los arqueólogos creen que es probable que algunos de los perros fueran criados específicamente para ser sacrificados, lo que hace que el gesto parezca algo menos considerado).

Si los perros evolucionaron para ser los compañeros de los cazadores humanos, los gatos llegaron para ser las mascotas de los agricultores. Las pruebas de ADN sugieren que los gatos fueron domesticados por primera vez por los natufianos, que vivieron en el Levante hace unos 10.000 años y a los que a menudo se atribuye la invención de la agricultura. La lógica dice que los gatos son muy útiles para atrapar a los roedores que inevitablemente habitan los almacenes de grano. Cuando los animales empezaron a congregarse en torno a los asentamientos humanos, se volvieron más sociales y desarrollaron las habilidades de comunicación necesarias para tratar con otros gatos y con los humanos.

En el caso de ambas especies, el proceso de domesticación comenzó probablemente con los propios animales; los animales más dóciles podían aprovechar mejor los recursos que ponían a su disposición los asentamientos humanos. Después, el hombre se dedicó a criar selectivamente a las criaturas más bonitas, mimosas y cooperativas hasta llegar a las mascotas que conocemos hoy.

Así es como llegamos a amar a los animales, pero eso no explica realmente por qué. No podemos amar a los perros y los gatos simplemente por su utilidad. Por un lado, el ganado doméstico también es útil, pero (normalmente) no ponemos nombre a las vacas ni lloramos con las películas sobre ovejas que encuentran el camino a casa. Por otro lado, Wynne señaló que los perros y los gatos ya no son tan útiles. “Mi propio perro, al que quiero desmesuradamente, es total y completamente inútil”, añadió.

Durante varias décadas, se creyó que tener mascotas era bueno para la salud física y mental de los humanos. Pero con nuevas investigaciones, el panorama se ha vuelto menos claro. Un estudio realizado en 2009 sobre casi 40.000 personas en Suecia descubrió que los propietarios de mascotas sufrían más problemas de salud mental que sus compañeros que no tenían mascotas.

Otras teorías sugieren que el beneficio de tener una mascota podría tener más que ver con otros humanos. Por ejemplo, las mascotas pueden ser lo que se llama una “señal honesta” de la riqueza de sus humanos, demostrando que sus dueños tienen tanto tiempo y dinero de sobra que pueden permitirse el lujo de mantener una criatura cuyo propósito es solo ternura.

Por otra parte, hay quien sostiene que nuestro amor por las mascotas es puramente social, más que biológico. Al fin y al cabo, una encuesta realizada en 2015 en más de 60 países descubrió que, a pesar de que los perros se tenían en 52 países, se consideraban compañeros en menos de la mitad de ellos. Harold Herzog, psicólogo de la Universidad de Carolina Occidental, escribió que el amor por las mascotas es un hábito contagioso que tomamos de nuestros compañeros, como demuestra el auge y la caída de las modas en la tenencia de razas de perros. Tal vez la sensación de calidez y empalago que tenemos cuando miramos a los ojos de un cachorro sea sólo una consecuencia de la presión social y de Lassie Come Home.

Como científico, Wynne no está satisfecho con ninguna de las teorías que se han propuesto para explicar nuestro amor por las mascotas. Le gustaría ver más y mejores datos: quizás un experimento que examinara los escáneres cerebrales de las personas tomados mientras miraban a los perros y a los gatos.

Pero como alguien que sabe lo que es amar a un perro, estaba dispuesto a permitirse algunas reflexiones no científicas. Wynne observó que los perros domesticados son muy infantiles: muestran varios comportamientos que normalmente sólo se encuentran entre los animales salvajes jóvenes, como lamer (o “besar”) la cara de sus dueños, y son incapaces de sobrevivir por sí solos. Cuando la familia de Wynne adoptó a su perro, su mujer (“que es ingeniera y muy práctica”, dice) comentó que quizá deberían haber tenido más hijos. “Ella percibió que se estaban pulsando los mismos botones que se pulsaron cuando tuvimos a nuestro hijo”, dijo Wynne.

Según una investigación publicada en la revista Kosmos Journal, los psicólogos explican nuestro afecto por nuestras mascotas en términos de varios posibles factores contribuyentes. Primero, los humanos hemos estado criando las especies que adoptamos como mascotas con más frecuencia para que tengan las características físicas que nos atraen, como ojos grandes en relación con la cabeza, en particular. Nos atraen de la forma en que lo hacen simplemente porque los criamos en primer lugar tanto por esas características físicas que consideramos tan “lindas” como por sus otras características y capacidades específicas de la raza.

Del mismo modo, debido a que nuestras mascotas dependen completamente de nosotros, probablemente desencadenen algunos de los mismos instintos de protección y crianza que nuestros propios hijos. Es gratificante y “validante” para nosotros que otro ser sea tan dependiente de nosotros. Este concepto de validación es extremadamente significativo en todo el campo de la psicología humana. Esencialmente, significa que obtenemos consuelo y satisfacción psicológica al ser percibidos positivamente por los demás y, especialmente, al ser percibidos de la manera en que nos percibimos a nosotros mismos.

En las relaciones humanas, incluso el amor más profundo es “condicional” y, con la posible excepción del amor de los padres por los niños, el amor que podamos tener hoy por los demás puede cambiar o incluso desaparecer por completo según las elecciones, los valores y las creencias de las personas que amamos. Mientras tanto, el amor que nuestras mascotas tienen por nosotros es virtualmente “incondicional”. Mientras que a veces podemos perder el respeto y el amor de otras personas por cosas que hacemos o por cosas que pueden descubrir que no les gustan de nosotros.

Por lo tanto, nuestro amor por nuestras mascotas es probablemente una función de múltiples factores que contribuyen simultáneamente a nuestro profundo afecto por ellas. “Es posible que tengamos tendencias evolutivas para obtener comodidad al estar cerca de otros seres vivos; hemos inculcado en nuestras mascotas las mismas características que las hacen más atractivas para nosotros; nuestras mascotas satisfacen nuestra necesidad de validación por su perpetua dependencia de nosotros; y (quizás más que nada), nuestras mascotas nos aman incondicionalmente y de una manera que es menos susceptible de perderse que el amor de otros seres humanos”, concluye el estudio.

