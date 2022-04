Avatar: The Way of Water, la esperada secuela de la película más taquillera de la historia

En CinemaCon se mostró el avance en 3D de la película de James Cameron, que se estrenará el 16 de diciembre. El público podrá verlo en salas de cine con el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Con anteojos 3D, los asistentes a CinemaCon, la reunión anual de los propietarios de salas de cine en los Estados Unidos, tuvieron la fortuna de ver el adelanto de Avatar 2, la película de James Cameron que sigue a su éxito de 2009, ganador de tres premios Oscar y hasta el día de hoy la producción más taquillera de la historia con más de USD 2.800 millones recaudados. Oficialmente se llamará Avatar: The Way of Water (Avatar: el camino del agua) y se estrenará el 16 de diciembre.

El tráiler se lanzará solamente en salas de cine con Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) el 5 de mayo en América Latina y el viernes 6 en los Estados Unidos. Sólo una semana más tarde estará disponible en línea. Durante la presentación también se anunció que una versión remasterizada de la película original se lanzará el 23 de septiembre.

Cameron envió un mensaje grabado para compartir su entusiasmo: Avatar: The Way of Water “va a superar los límites de lo que puede hacer el cine”, dijo, y atribuyó ese logro al equipo que realizó la película. El productor Jon Landau subió al Coliseo del hotel Caesars Palace en Las Vegas y lo elogió: “Uno de los puntos fuertes de los guiones de Jim Cameron es que siempre incluye en ellos temas universales y con los que uno se puede identificar”.

Landau llegó desde Nueva Zelanda, donde se encontraba rodando, y contó que “en el centro de las cuatro secuelas estará la familia Sully”. Cada historia será individual y tendrá “su propia resolución satisfactoria, pero cuando se las mire como un todo, las cuatro crearán una saga épica mucho más amplia”.

El trailer mostró la atmósfera artística de Avatar: The Way of Water y varias escenas subacuáticas, las criaturas voladoras ya conocidas y nuevos seres parecidos a ballenas. También a Jake Sully (Sam Worthington) en el momento de decirle a Neytiri (Zoe Saldaña): “No importa dónde vayamos o lo que nos suceda, la familia es nuestra fortaleza”.

Entre los personajes que regresan está la doctora Grace Augustine (Sigourney Weaver) y el coronel Miles Quaritch (Stephen Lang). Y de los nuevos se conocen dos nombres importantes: Kate Winslet (Titanic, Oscar por The Reader) y Vin Diesel. Completan el elenco los ya conocidos Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald y las incorporaciones de Edie Falco, Brendan Cowell y Michelle Yeoh.

John Fithian, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Salas de Cine, dijo que Avatar 2 será la película con más versiones en la historia del cine: “Estamos hablando de alta resolución, alta velocidad de fotogramas, 3D, Imax, gran formato de alta calidad (PLF), diferente sistemas de sonidos y 160 idiomas diferentes”. Una ambición que retoma la que movió a Cameron en 2009 a crear más de 100 versiones con distintos niveles de iluminación, en 2D, en 3D y con distintos sistemas sonoros.