‘Journey’ anunció su primer álbum en más de una década

La banda también lanzó un nuevo single, “You Got The Best Of Me”, y un tour con más de quince fechas en promoción del proyecto musical.

La conocida banda estadounidense, ‘Journey‘, lanzó su primer single, y anunció su primer álbum en más de diez años.

‘Freedom’: El nuevo álbum

‘Journey’ es una de las bandas de rock más queridas del mundo y hoy sigue creando nueva música y emocionando al público. Incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame en 2018, la banda cuenta con 25 álbumes de oro y platino, incluida la colección “Greatest Hits” (15 millones de copias vendidas) y con ventas totales que suman 80 millones de discos en todo el mundo.

A medida que la leyenda de la banda sigue creciendo y sus giras se hacen más grandes, “Freedom” será el primer álbum de material nuevo que se publicará en once años, desde ‘Eclipse’ de 2011. Este será lanzado el próximo 8 de julio.

Además del tecladista de toda la vida y autor principal Jonathan Cain, estará el vocalista Arnel Pineda. Además, se reclutó a un miembro más para el próximo álbum: el extraordinario bajista Randy Jackson. Él bajista tocó en el álbum de 1986 de Journey “Raised on Radio”.

“You Got The Best Of Me” es el nombre de la canción que estará dentro del nuevo álbum. Serán un total de quince canciones originales que recuperarán la gran escala de los mejores momentos de la banda, junto con nuevas direcciones y sonidos actuales.

"Quería una especie de interpretación punky de ‘Any Way You Want It’", dice el miembro fundador del grupo, guitarrista, compositor y productor Neal Schon sobre el single. "Normalmente no voy diciendo que voy a buscar algo así, pero se me ocurrió, como ocurrió con ‘Wheel in the Sky’ hace años. Simplemente salió de mi boca".

Tour

En promoción de este nuevo álbum, la banda también anunció un tour por Estados Unidos que actualmente cuenta con 15 fechas. Así, esperamos que la banda venga a Chile pronto a presentar su nuevo proyecto.