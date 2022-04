Feriado del 1º de mayo: ¿se mueve al lunes?

Todos los 1° de mayo se celebra el Día del Trabajador en muchos países del mundo, ya que se conmemora una fecha en la que ocurrió un hecho histórico en Chicago, Estados Unidos, donde miles de obreros reclamaron por sus derechos laborales y tuvieron un trágico final.

Este feriado cae en domingo este año, por lo que muchos trabajadores tenían la esperanza de que este se mueva al lunes para aprovechar el día de descanso. Tristemente, esto no será posible, debido a que en nuestro país este feriado es inamovible, por lo que el feriado se mantendrá el domingo, no se pasará el asueto al lunes y sus beneficios solo alcanzarán a aquellos que trabajen ese día.

Cabe destacar que, aunque este 1 de mayo no caiga en un día laborable para la mayoría de los trabajadores, también tiene el particular feriado del Censo Nacional, que tendrá lugar el miércoles 18 de mayo luego de más de 10 años de no contar con un censo.

Este día fue declarado como feriado por el Gobierno para simplificar la tarea de los trabajadores que harán posible el censo.

Qué se conmemora el 1 de mayo

Este día se celebra el Día Internacional del Trabajador, en conmemoración a los "Mártires de Chicago". Estos eran una agrupación de sindicalistas que fueron ejecutados en Estados Unidos en 1886 por reclamar mejores condiciones de trabajo, entre las que se encontraban reducción en la carga horaria de 16 a 8 horas. El presidente de Estados Unidos de ese año, Andrew Johnson promulgó una ley para que esto se convirtiera en lo común en todos los ámbitos laborales, pero muchos empresarios decidieron no acatar la ley de deducción de horas, tildándola como un "delirio".

Ante esta negativa, unos 80 mil trabajadores realizaron una huelga el 1 de mayo que se terminó extendiendo a muchas ciudades y convocó a un total de más de 400 mil trabajadores. En una de estas manifestaciones, más específicamente en la fábrica de alimentos McCormik, de Chicago, se generaron disturbios, y la policía abrió fuego contra los manifestantes en la puerta de la empresa, lo que terminó provocando varias muertes.

Es por esto que se conmemora el día del trabajador todos los 1 de mayo.

Próximos feriados en Argentina

Domingo 1 de Mayo: Día del Trabajador

Miércoles 18 de mayo: Censo nacional

Miércoles 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Viernes 17 y lunes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano respectivamente

Sábado 9 de julio: Día de la Independencia

Lunes 15 de agosto: Paso a la inmortalidad del General José de San Martín

Viernes 7 y lunes 10 de octubre: Será feriado con fines turísticos y se suma al lunes 10 de octubre, Día de la Diversidad Cultural que se traslada del 12 de octubre

Domingo 20 y lunes 21 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional al que se le suma el lunes 21 de noviembre con fines turísticos

Jueves 8 y 9 de diciembre: Día de la inmaculada concepción de María que se suma al viernes 9 de diciembre, con fines turísticos

Domingo 25 de diciembre: Navidad