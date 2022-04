Baracat: "En ningún momento se le pidió a la fiscal que no actúe más"

Tras las escandalosas acusaciones que habría realizado la fiscal Valeria Rizzi de la provincia de Córdoba, en el marco de la investigación que tiene como principal protagonista al CEO local Edgar Adhemar Bacchiani, por el supuesto accionar “irregular” de la justicia federal de nuestra provincia, que habría desencadenado en la presentación de una denuncia en el Consejo de la Magistratura.

En la jornada de ayer el secretario del Juzgado Federal, Dr. Luis Baracat hizo declaraciones a la prensa ante los reclamos por entorpecimiento judicial.

El funcionario explicó cómo se llevaron a cabo los procedimientos, tanto de la detención de Bacchiani y sus gerentes, como así también de los allanamientos concretados en el domicilio de este y las oficinas.

“Ante todo desvirtuo esa famosa alusión a que habría una connivencia o algo por el estilo. No sabíamos en absoluto de que había una comisión de Córdoba o que había un petitorio de detención para este señor -en referencia a Bacchiani. Porque ese es un exhorto que va al juzgado de control de garantías de Catamarca el cual nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento, reiteró el funcionario; No teníamos ni la menor idea que había un exhorto con una orden de detención de la justicia de Córdoba”.

En cuanto a la detención, Baracat indicó a Gendarmería, por orden del Juez federal, a pedido de los fiscales fueron los que realizaron la detención y se lo llevó a su lugar de detención que estaba previsto y era la Policía Federal. No es que la justicia Federal lo haya detenido y nosotros se lo quitamos y guardamos para que ellos no puedan hacer la medida. Me extraña muchísimo las afirmaciones que se están realizando desde la justicia de Córdoba en relación a que se obstaculizo la medida, cuando todas las medidas se cumplimentaron, lo tenemos en el expediente, porque nos lo envío el juzgado todos los allanamientos por ellos previstos, se filmaron, hay fotos en todos los medios, se llevaron todas las cosas que quisieron, ¿Cuál sería nuestro entorpecimiento si ellos pudieron llevarse todo?, planteó el interrogante Baracat señalando "… entablé la comunicación con la secretaría de la Fiscalía y, en ese instante, contactamos a la fiscal y al juez para que puedan interiorizarse de la situación que estaba aconteciendo. Me extraña muchísimo que la Justicia de Córdoba haga una cosa como ésta. Todos los allanamientos se llevaron a cabo. ¿Dónde está la interrupción?”.

Al referirse a la comunicación entre las autoridades judiciales, en que según la fiscal de Córdoba habría recibido un trato inadecuado del Dr. Contreras. El secretario del juzgado dijo: "La comunicación entre juez y fiscal es una comunicación normal entre funcionarios judiciales que están investigando causas relacionadas. En ningún momento se pidió a la jueza que no actúe más, al contrario. Hay un conflicto de competencias que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me extraña que la Justicia de Córdoba intente defender a rajatabla una competencia cuando hay jurisprudencia con relación quién es competente cuando hay cuestiones jurisdiccionales o cuando se investiga a la misma persona o cuando la persona tiene su centro de actividades en un lugar particular, en este caso Catamarca…".

Por otra parte, en la jornada de hoy se prevé que otras cinco personas señaladas en la investigación se presenten ante el juez Miguel Ángel Contreras, y declaren.