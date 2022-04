Qué pasó con las acciones de Twitter el día de la confirmación de la venta

El empresario Elon Musk llegó a un acuerdo para adquirir Twitter por aproximadamente 44.000 millones de dólares, informó la empresa el lunes.

En reportes periodísticos desde el lunes temprano, se dio a conocer que la junta directiva de Twitter estaba negociando con el dueño de la empresa Tesla sobre la posibilidad de comprar la red social.

Las acciones de Twitter subieron en la apertura de las operaciones de Wall Street el lunes en medio de informes de que la compañía pronto aceptaría la oferta de adquisición de Musk.

Al ayudar a impulsar el Nasdaq, Twitter repuntó un 5,1% después de que fuentes dijeron a Reuters que aceptaría la “mejor y última” oferta del jefe de Tesla, Elon Musk, de 54,20 dólares por acción en efectivo.

Aproximadamente 10 minutos después del avance en la negociación, las acciones de Twitter cotizaban un 5,66% más.

La semana pasada, Musk dijo que había asegurado 46.500 millones de dólares en financiamiento para comprar Twitter, ejerciendo presión sobre la junta para negociar un acuerdo.

The New York Times, citando fuentes anónimas enteradas de la situación, reportó el lunes temprano que las dos partes estaban discutiendo detalles como un cronograma y tarifas a pagar en caso de que no se concrete el acuerdo.

La negociación de las acciones de Twitter se detuvo poco antes de las tres de la tarde en Nueva York en medio de informes de que la empresa podría llegar a un acuerdo de adquisición con Elon Musk el lunes. Más tarde, se confirmó que Musk y la empresa habían llegado a un acuerdo.

Tras la confirmación de la venta, las autoridades de la Bolsa de Nueva York levantaron la suspensión de la cotización y en los primeros minutos tras la confirmación de la venta los papeles cotizaban hasta un 6,10% arriba.

Twitter había adoptado medidas para impedir una compra haciéndola prohibitivamente costosa. En un principio, el consejo de administración había considerado usar una cláusula denominada “píldora venenosa” para dificultar la adquisición.

Esa cláusula establece que si un accionista alcanza más del 15% del capital de Twitter, el consejo se reserva el derecho de vender las acciones a todos los demás accionistas. Musk posee actualmente algo más del 9% del capital de la red social.

Pero la junta directiva, al ver que Musk había conseguido el financiamiento, cambió de parecer, según The Wall Street Journal, que fue el primer medio en reportar las negociaciones.

La semana pasada, en documentos entregados a reguladores en Estados Unidos, Musk dijo que el dinero vendría de Morgan Stanley y otros bancos, poniendo como garantía su participación en Tesla.

Según la prensa, el consejo de administración de Twitter se reunió el domingo para revisar la propuesta del multimillonario.

Con más de 82 millones de seguidores, el hombre más rico del mundo utiliza su cuenta de Twitter casi a diario para dar noticias sobre sus empresas, bromear e incluso lanzar provocaciones.

Musk prometió transformar la red social para convertirla en “la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo”, sin detallar los cambios que pensaba aplicar.

En semanas recientes, Musk ha mencionado algunas posibles reformas a Twitter, como por ejemplo la relajación de las restricciones a sus contenidos -como las usadas para suspender la cuenta del expresidente Donald Trump- y la necesidad de expulsar las cuentas falsas o automatizadas.

Musk es la persona más acaudalada del mundo, con un valor estimado, según la revista Forbes, de 279.000 millones de dólares. Pero gran parte de su fortuna está atada a acciones de Tesla -posee 17% de la compañía, según FactSet- y de SpaceX, su compañía de viajes espaciales. No se sabe a ciencia cierta cuánto dinero líquido tiene Musk.