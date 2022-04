María Eugenia Vidal confirmó que quiere ser presidenta

Vidal se refirió también a la posible incorporación de Milei a Juntos por el Cambio y dijo que "es una discusión que no tiene sentido", porque "él ha dicho públicamente que no va a formar parte".

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dijo que "le gustaría ser presidenta", luego de haber iniciado una gira para consolidar su propio espacio dentro de la coalición opositora, y planteó reservas sobre la incorporación a esta fuerza de su colega de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"Me gustaría ser presidenta", aseguró Vidal en diálogo con radio Rivadavia, y sostuvo que en 2023 el candidato "tiene que ser aquel que pueda ganarle al kirchnerismo", que "puede ser Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, si se quiere presentar, o yo, pero no estoy desesperada. Será en el momento que tenga que ser", aclaró.

Además, mencionó como posible candidato también a "alguien del radicalismo", sin detallar ningún nombre específico. A lo que sumó: “Juntos por el Cambio tiene el compromiso electoral de no votar ningún impuesto más. La realidad es mucho más compleja que en el 2015 y en el 2019. Estoy convencida de que la inflación del último año del Gobierno de Cambiemos tuvo que ver con las expectativas negativas por el resultado de las PASO".

Vidal se refirió también a la posible incorporación de Milei a Juntos por el Cambio y dijo que "es una discusión que no tiene sentido", porque "él ha dicho públicamente que no va a formar parte".

En caso de que Juntos por el Cambio necesite de Milei para no perder la elección, para Vidal "la Argentina no resiste más improvisación". En ese sentido, también definió que "Milei es el síntoma, no es la enfermedad, ya que su surgimiento interpela a toda la clase política y refleja el hartazgo y enojo que tiene justificadamente una parte importante de los argentinos".

Para finalizar, insistió: "Estoy convencida de que la inflación del último año del Gobierno de Cambiemos tuvo que ver con las expectativas negativas por el resultado de las PASO. El quiebre dentro del oficialismo muestra que siempre fueron un proyecto de poder. Su alianza electoral nunca tuvo que ver con un proyecto de país".