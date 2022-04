El enojo de Luis Juez por la polémica maniobra K en el Senado

El senador nacional Luis Juez (Juntos por el Cambio) expresó su profundo enojo por la supuesta fractura del Frente de Todos en el Senado y aseguró que se trata de una movida que busca garantizarle a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "impunidad e inmunidad" frente a la Justicia.

En una maniobra muy polémica, el bloque oficialista Frente de Todos en el Senado anunció su partición en dos grupos: Frente Nacional y Popular, conducido por José Mayans y que se identifica con los gobernadores y el PJ "moderado", y Unidad Ciudadana, presidido por Juliana Di Tullio y que se vincula al kirchnerismo y responde directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Desde Juntos por el Cambio denunciaron que esta acción busca quitarle los dos lugares que le corresponden en la nueva composición del Consejo de la Magistratura.

"Es una maniobra que desnuda con naturalidad absoluta el pánico que Cristina le tiene a la Justicia", afirmó Luis Juez en declaraciones al canal TN.

Siendo uno de los elegidos por la oposición para ocupar una de las vacantes en el Consejo de la Magistratura, Juez desestimó que esta maniobra lo perjudique personalmente, pero sostuvo que Juntos por el Cambio insistirá en su posición y reclamará los dos lugares que le corresponden.

"Los delincuentes aprovechan la nocturnidad. Esta es una banca clave y la vamos a tener que pelear. Yo no soy (Oscar) Parrilli, puedo tener cara de boludo pero la utilizo en beneficio propio. La vamos a pelear a morir porque no vamos a dejar que le arrebaten a la democracia con una maniobra torpe y absurda lo que le corresponde a la oposición. No puede ser nunca una banca del oficialismo", denunció.

Por ende, el senador cordobés manifestó que la división del Frente de Todos en dos nuevos bloques "deja expuesto de lo que es capaz de hacer el kirchnerismo para garantizarle a Cristina impunidad e inmunidad, cuando a ella solo le interesan sus cuestiones judiciales".

"Como manejan toda la estructura administrativa del Senado van a decir que este bloque estaba armado 20 días atrás para quedar entre los 120 días que había puesto la Corte. No les importa hacer ridículo con tal de garantizarle a Cristina un lugar en el Consejo de la Magistratura que le permita seguir apretando jueces y designando punteros políticos", sintetizó.