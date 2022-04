TikTok prueba los “no me gusta” para los comentarios

TikTok informó que evalúa incluir los “no me gusta” en su exitosa app de videos breves y que inició una prueba limitada. Aquella es una función que desató polémicas y debates en otras redes sociales, entre ellas Instagram y Facebook, que eliminaron o escondieron los pulgares hacia abajo para evitar el maltrato entre los usuarios.

TikTok prueba los “no me gusta”: cómo se usará la función

Según dijeron desde ByteDance, la compañía china que gestiona TikTok, la inclusión de los “no me gusta” ayudará a que los usuarios tengan más control sobre aquello que aparece en pantalla. En una entrada de blog señalaron que el despliegue se realiza en el marco de una prueba ente un grupo reducido de tiktokers.

Si bien hasta el momento no hay detalles acerca de cómo funciona el dislike, sí se han divulgado algunos datos sobre la herramienta.

* La propuesta es que los “no me gusta” en TikTok se utilicen para los comentarios.

* Según capturas de pantalla que publicaron usuarios que son parte de la prueba, el pulgar hacia abajo aparece junto al corazón en la sección de comentarios de los videos.

* Un aspecto importante: los usuarios no podrán saber si han recibido un “no me gusta”. En tanto, siguiendo el repaso del sitio Engadget, los dislikes no se verán de la misma forma en la que aparecen los “me gusta”, es decir, no habrá un recuento visible.

Los “no me gusta” en TikTok servirán para marcar comentarios que no le interesan al usuario

“Comenzamos a probar una forma de permitir que las personas identifiquen los comentarios que creen que son irrelevantes o inapropiados”, explicaron los responsables de TikTok. “Esta retroalimentación de la comunidad se sumará a la variedad de factores que ya usamos para ayudar a mantener la sección de comentarios consistentemente relevante y un lugar para un compromiso genuino”, indicaron.

TikTok prueba los “no me gusta” mientras otras redes sociales los eliminan

Desde ByteDance saben que los pulgares abajo son eje de un debate en el mundo de las redes sociales. Al respecto, señalaron que “para evitar crear malos sentimientos entre los miembros de la comunidad o desmoralizar a los creadores, solo la persona que registró un ‘no me gusta’ en un comentario podrá ver que lo ha hecho”.

En tanto, la compañía asiática nota que la función está destinada a ayudar a informar cómo clasifica los comentarios un usuario y de esa forma ofrecer una vía para controlar cuáles son los más visibles.

Además de lo ocurrido en Instagram y Facebook con esa opción, los “no me gusta” también fueron controversiales en YouTube. El portal de videos propiedad de Google recientemente hizo que éstos sean privados, señalando que ese cambio procura evitar el acoso en la plataforma.

En la ocasión Google explicó que tomaron esta decisión luego de una serie de pruebas en las que, al ocultar los “no me gusta”, advirtieron una reducción en el acoso a otros usuarios. “Sabemos que es posible que no estés de acuerdo con esta decisión, pero creemos que es lo correcto para la plataforma”, comentaron.