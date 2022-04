El gesto de Sergio Massa para no terminar de romper el Frente de Todos

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, suspendió el congreso partidario de la fuerza que él creó, el Frente Renovador, que se iba a realizar el 23 y 24 de abril próximo en Mar del Plata en la que varios analistas y sus propios seguidores habían anticipado que se iba a lanzar como candidato presidencial.

En lugar de la reunión partidaria, Massa participará de un homenaje que la comunidad de Junín realizará en conmemoración al primer aniversario del fallecimiento del ex intendente, y ex ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. De origen radical, fue uno de los fundadores del Frente Renovador cuando en 2013 Massa se fue del Frente de la Victoria para participar junto con el PRO y dirigentes políticos que también transitaron por la Coalición Cívica y buena parte del peronismo bonaerense de la campaña para poner fin al proyecto kirchnerista.

La postergación del Congreso no tiene fecha precisa para su concreción. Si bien la razón formal fueron los homenajes y actividades que se realizarán para recordar a su amigo, Massa también sopesó la frágil situación por la que atraviesa el oficialismo. Muchos de los dirigentes que lo acompañan nunca negaron la posibilidad de que su líder lanzara una candidatura presidencial de cara a la elección 2023, lo cual no era más que tirar "nafta en un incendio", tal cual reconoció uno de los que más batalló para que no hubiera ningún anuncio en especial.

Además, algunos medios especularon con una posible ruptura del massismo con el frente que integra en la actualidad. "Nunca se pensó en decir nada parecido", dijeron sus organizadores, aunque sienten que el presidente Alberto Fernández debe reaccionar para dar vuelta la crítica situación política y económica que debe resolver.