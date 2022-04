Red Hot Chili Peppers estrenó "Unlimited Love", el primer álbum tras la vuelta de Frusciante

El grupo rockero Red Hot Chili Peppers estrenó "Unlimited Love", su duodécimo disco de estudio de grabación, tras recibir días atrás su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con el músico George Clinton y el actor Woody Harrelson en el rol de maestros de ceremonia.

Para celebrar su salida, el grupo que cuenta nuevamente entre sus filas con el guitarrista John Frusciante, compartió el video oficial de "These Are The Ways" dirigido por Malia James, donde los músicos se mezclan con la estética de una película de acción de los años setenta.

El primer single "Black Summer" había acumulado cerca de 26 millones de reproducciones en Spotify y otras 25 visualizaciones en YouTube.

En plan de promoción, el cuarteto dio varias entrevistas: grabaron cuatro episodios del podcast del productor Rick Rubin y brindaron presentaciones en los programas de Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel.

"Unlimited Love" es el primer disco junto a Frusciante desde 2006 y el primero en once años con el productor Rubin, con quienes trabajaron en "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By The Way" (2002) y "Stadium Arcadium" (2006).

Durante el verano europeo, Red Hot Chili Peppers comenzará una gira para la que sumaron en algunas fechas a artistas como Anderson Paak & The Free Nationals, A$ap Rocky, Beck, St. Vincent, The Strokes y Thundercat, entre otros.