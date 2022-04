El gobierno municipal inauguró el “Paseo Héroes de Malvinas”

Recordando los 40 años de la guerra de Malvinas, el gobierno municipal junto a los ex combatientes, inauguraron en el Monumento de Veteranos el “Paseo Héroes de Malvinas” y participaron de la Vigilia organizada por el Concejo Deliberante.

La obra del Paseo, a cargo de la secretaría de Obras y Servicios Públicos y secretaría de Turismo y Cultura, significó una mejora de todo el predio del Monumento, se instalaron bancos; se colocó nueva luminaria, se hicieron tareas de forestación, se hizo una mejora en los puentes que unen con el barrio 200 viviendas.

Este Paseo, es un nuevo espacio público para reivindicar la gesta histórica y contribuir a la memoria colectiva.

“Cuando con Ernesto y nuestros queridos ex combatiente nos propusimos revalorizar este espacio, pensamos en visibilizar aún más este Monumento acompañado con algo que sirva para nuestra Ciudad, que nos permite también reconstruir nuestra historia desde otro lugar, por eso le pido a los vecinos que lo cuidemos, que no dejemos que se caiga, que no se estropee, porque este lugar es un símbolo para homenajear a los caídos, veteranos y excombatientes y sus familias”.