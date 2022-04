ABBA anuncia un nuevo box set con todos los discos de su carrera

ABBA ha anunciado los detalles de una nueva caja que abarcará toda su carrera y que celebrará sus nueve discos de estudio.

El grupo de pop sueco regresó en noviembre con su noveno álbum "Voyage", su primer LP desde "The Visitors" de 1981.

ABBA ha dado a conocer todo lo que incluye "The ABBA Album Box Set", que conmemora su extensa y exitosa carrera. Esta caja además se completará con "ABBA Tracks", un disco especial con singles que no fueron parte de estos discos, como "Gimme! ¡Gimme! ¡Gimme! (A Man After Midnight)’ y ‘Fernando’.

La colección, que saldrá a la venta el 27 de mayo, estará disponible en formato 10xLP o 10xCD.

Los discos de la caja de 10xLP estarán prensados en vinilo de alto gramaje de 180g, mientras que la colección de 10xCD irá acompañada de un libreto de 40 páginas con información sobre el álbum y fotografías clásicas de toda la carrera del grupo.

También está previsto el lanzamiento de "ABBA’s Studio Album Picture Discs", un par de paquetes de LPs estrictamente limitados.

La colección de 8xLP incluye la serie original de álbumes del grupo (de 1973 a 1981), mientras que el paquete de 9xLP incluye "Voyage" de 2021 en la colección.

El grupo ha sido nominado a Disco del Año en los Grammy de este fin de semana. En un comunicado emitido en diciembre, dijeron sobre su nominación: "Un Grammy debería ser obligatorio para aquellos que se atreven a dejar pasar 40 años entre lanzamientos de álbumes. Sugerimos una nueva categoría".