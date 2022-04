Finalmente ATE aceptó un incremento salarial del 40% para municipales

El gobierno municipal y los representantes gremiales de ATE acordaron una nueva pauta salarial del 40% en tres cuotas, este incremento se suma al 4,9 % otorgado en febrero. Sergio Fernández, señaló que hace tres semanas se coordinan distintas reuniones y se participó de un plenario, con un petitorio discutido por los trabajadores que permitió llegar a este acuerdo.

“Consensuamos a través de un acta firmada, el aumento de un 1 cuota del 20% a partir del 1 ° de marzo no bonificable y no remunerativa; otro 10% a partir de junio no bonificable y no remunerativo y el restante 10% remunerativo a partir del 1° de agosto. También un incremento de las asignaciones familiares de un 40% a partir del 1° de abril; con este acuerdo ningún trabajador queda por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, explicó el gremialista

También, se acordó el incremento para las becas Municipales del 40 % en 3 cuotas, 20% desde el 1 de marzo, 10 % desde el 1 de junio y 10 % desde el 1 de agosto.

En el acta se estableció la cláusula gatillo de control que se activará automáticamente de acuerdo al índice inflacionario establecido por el INDEC.

Otro de los puntos, fue la recategorización para todos los trabajadores municipales en el caso de superar los 10 años de antigüedad, y se comprometió la entrega de ropa de trabajo a los agentes que aún no recibieron la indumentaria correspondiente.

A su vez, el intendente decidió a partir de un pedido formal que se viene realizando desde hace un tiempo, la donación de un terreno de una hectárea para la construcción de la sede gremial de ATE y un complejo para los afiliados.

Entre otro de los beneficios, se estableció que todos los trabajadores municipales podrán hacer uso e ingresar al Complejo Termal “La Aguadita”, con un descuento del 50% para el titular y su familia directa.

“Este acuerdo es en base a un diálogo permanente con el intendente, con el objetivo de lograr lo mejor para el trabajador municipal. La crisis afecta a todos y era importante poder dar una solución a los trabajadores y con este acuerdo las paritarias quedan abiertas ”, dijo Fernández.