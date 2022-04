Nóblega: "No voy a ir por la re- reelección. Es importante ceder el lugar"

“Voy a respetar nuestra Carta Orgánica, no voy a ir por una re-reelección”,comenzó respondiendo Sebastián Nóblega en una entrevista concedida a una radio de la ciudad capital.

El jefe municipal dijo que está “muy agradecido” con el pueblo tinogasteño por permitirle un segundo mandato, pero descartó la posibilidad de ir por la re-reelección.

“Tinogasta tenía la particularidad de que no había ningún intendente que haya sido reelecto desde el regreso de la democracia, siempre hubo alternancia y esta fue la primera vez”, declaro el intendente, en este sentido dijo que va a respetar la Carta Orgánica Municipal (COM), “Este es mi segundo mandato y no voy a ir por una re-reelección”.

Nóblega insistió en que “es importante que cedamos el lugar a la gente que conforma este espacio político amplio”.

En otra parte de la entrevista dijo; “Nosotros formamos un proyecto político con futuro, con mucha gente que está capacitada, hombres y mujeres, dirigentes que trabajan, que militan. Siempre hablamos de un equipo de trabajo, así que voy a respetar la Carta Orgánica, no voy por una re- reelección”.

Por ultimo el el primer mandatario local comparo esta situación política con Lucia Corpacci, "nos ha marcado el camino una persona que para nosotros sigue siendo una gran líder y dirigente, ella a pesar de que todas las encuestas le daban muy bien, decidió en su momento no ir por una re-reelección", finalizó.