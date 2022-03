Malvinas, 40 años: Inaugurarán el Paseo Veteranos de Malvinas

Este 1 de abril en se inaugurara el Paseo Veteranos de Malvinas, en el Monumento; donde también dará inició la Vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. El acto de inauguración del Paseo Veteranos de Malvinas, está previsto para las 20:00 horas y posteriormente iniciará la Vigilia.

Mientras que al Acto Central se realizará el 2 de abril, a las 08:30 horas. Con la presencia del intendente Sebastián Nóblega, autoridades y los ex soldados.

Las actividades, organizadas por la secretaria de Turismo y Cultura, comenzaron el lunes con la proyección de documentales alusivos a la Gesta de Malvinas en la Plaza Principal. Hoy, en la Plaza está previsto una exposición de Pinturas alusivas con la participación del IES Tinogasta y la Academia Clave Visual.

En el día de mañana la Prof. Silvia Morales, presentará una investigación sobre el desaparecido en combate en el ARA Belgrano, cabo Carlos Valdez. Este evento tiene una gran trascendencia para la historia de los ex combatientes y para el pueblo de Tinogasta, ya que se cuenta con fundamentos y datos históricos sobre la participación del ex combatiente.

El jueves, y como parte de una extensa e importante agenda para rendirle honores a los héroes de Malvinas, se llevará a cabo una charla con ex combatientes movilizados de Malvinas.