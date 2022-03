Así están los bombos para el sorteo del Mundial con el Ranking FIFA actual

De los 32 boletos disponibles para el Mundial de Qatar 2022, ya fueron reservados 19: quedan todavía 13 pasajes en disputa. El sorteo que se realizará el próximo viernes 1 de abril en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha (DECC) contará con cuatro bombos que se dividirán a través del ranking FIFA que se publicará el día previo.

Si bien entre hoy y el miércoles se conocerán a todos los clasificados, el panorama actual permite ya empezar a jugar con los bombos aunque el misterio se sostendrá hasta el 31 de marzo cuando la FIFA actualice el ranking por última vez antes del sorteo.

Con el escenario que hay hoy en día, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Qatar serán seguramente los cabezas de serie. El otro que integrará el Bombo 1 saldrá de Portugal (8° en el ranking FIFA) o Dinamarca (9°), dependiendo si los portugueses vencen a Macedonia del Norte y sacan el pase a la Copa del Mundo.

El bombo 2, en ese caso, albergará a Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia y Uruguay. Los otros tres sitios disponibles se los repartirán entre Dinamarca (podría ser cabeza de serie), México, Estados Unidos, Suecia, Senegal o Irán dentro del contexto actual.

Si no hay grandes movimientos en el ranking ni sorpresas en la Concacaf con México y EEUU (a dos fechas del final están en puestos de clasificación directa), el tercer copón ya tendría adentro a Irán, Japón, Serbia y Corea del Sur.

En este sector es donde puede haber mayores oscilaciones, a la espera de lo que suceda con Marruecos y Senegal en la definición de los cinco boletos disponibles para el continente africano. También con la llave europea de Polonia vs. Suecia, ya que el ganador de ese partido podría protagonizar este sector o tal vez dar el salto al segundo bombo.

Otro ejemplo es Canadá, que hoy podría clasificarse como primero de Concacaf, pero que dependerá de muchos factores para estar en el tercer copón y no en el cuarto.

El cuarto bombo, por su parte, ya tiene confirmadas a las selecciones de Arabia Saudita y Ecuador, aunque también a las tres bolillas que representarán a los repechajes que recién se disputarán en junio. El europeo de este sector saldrá del duelo entre Gales y el vencedor de Escocia y Ucrania.

Los otros protagonistas de los repechajes están lejos de definirse. Por el lado de Conmebol, Perú, Colombia y Chile pelearán el martes por ese lugar, mientras que en Asia sólo se conoce que Australia es uno de los aspirantes: jugará un partido por ese lugar con Emiratos Árabes Unidos, Irak o Líbano, algo que recién se definirá el martes.

En cuanto al repechaje que involucra a Concacaf habrá mayor claridad tras la fecha de este domingo: Costa Rica ocupa ese lugar, aunque las matemáticas permiten ubicar a México, Estados Unidos o Panamá en ese sitio. El rival de este boleto saldrá del ganador de las Eliminatorias de Oceanía que ya tienen sus duelos de semifinales definidos: Islas Salomón vs. Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda vs. Tahití.

CÓMO ESTÁN LOS BOMBOS CON EL RANKING FIFA ACTUAL

Bombo 1: Qatar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España

Bombo 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay

Bombo 3: Irán - Serbia - Japón - Corea del Sur

Bombo 4: Arabia Saudita - Ecuador - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía - Repechaje Conmebol vs. Asia

* Los bombos podrían sufrir modificaciones tras la actualización del ranking FIFA del próximo 31 de marzo

* Faltan conocerse otros 13 clasificados: 10 se definirán en los próximos días y 3 se definirán en los repechajes de junio

Así está hoy el Ranking FIFA que se actualizará el 31 de marzo próximo

LAS REGLAS DEL SORTEO

Las 29 selecciones clasificadas, los dos cupos de repesca intercontinental y el cupo de repesca de la UEFA se repartirán en cuatro grupos de ocho equipos cada uno, en función de la Clasificación Mundial publicada el 31 de marzo de 2022, una vez concluida la ventana de partidos internacionales en marzo de 2022. De acuerdo con la clasificación, los siete primeros equipos, junto con el anfitrión, Qatar, se asignan al grupo 1. Las selecciones clasificadas del 8 al 15 se asignan al grupo 2. Las selecciones clasificadas del 16 al 23 se asignan al grupo 3 y, por último, el grupo 4 incluye a las selecciones clasificadas del 24 al 28, además de las dos plazas que ocuparán los ganadores de las eliminatorias intercontinentales programadas para los días 13 y 14 de junio de 2022 y la plaza del ganador de la eliminatoria de la UEFA.

El principio general de la FIFA, siempre que sea posible, es garantizar que ningún grupo tenga más de un equipo de la misma zona de clasificación. Esto se aplica a todas las zonas, excepto Europa, que está representada por 13 equipos. Cada grupo debe tener al menos un equipo europeo, pero no más de dos. Así, cinco de los ocho grupos tendrán dos equipos europeos.

El reparto geográfico del ganador de la repesca de la UEFA y de los dos ganadores de la repesca intercontinental también seguirá el principio general de “separación” de los equipos de la misma zona de clasificación

La asignación geográfica de cada plaza de repesca intercontinental se basará en los emparejamientos de los equipos de la confederación que participen en ese partido específico de la repesca intercontinental