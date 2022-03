El premonitorio último posteo en redes de Taylor Hawkins

Foo Fighters confirmó la muerte de su baterista, Taylor Hawkins. Se iba a presentar en el Festival Estereo Picnic (FEP) y según relatan fuentes en el lugar citadas por medios colombianos, se anunció en vivo que iban a presentarse. Minutos después, se conoció la trágica noticia.

La ultima publicación de Taylor Hawkins en la red social Instagram fue el 4 de febrero, dice: "Nuevo EP de @nhcmusicofficial 'Intakes & Outtakes' feat. 'I Could Be Somebody Else' ¡YA DISPONIBLE!".

NHC significa Navarro, Hawkins y Chaney, el trío del que Hawkins formaba parte, junto con Dave Navarro y Chris Chaney de Jane's Addiction.

"Veo que volvimos a nuestros viejos juegos", dice el texto del video, coincidiendo con la reproducción de la canción. “Saca a la puta muerta del armario”, continúa el video. "Vamos a jugar amigos".

Luego, el video da un giro y las palabras se vuelven más inquietantes.

"Tal vez tengo miedo de un largo adiós. Los prisioneros no escapan, simplemente les encanta morir en tu línea".

El video presenta animaciones coloridas con imágenes de hongos, mariposas y árboles que aparecen en el clip de 35 segundos.