Hebe de Bonafini se mostró incondicional a Cristina y fulminó al Presidente

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ratificó su fuerte cercanía la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con quien se reunió ayer junto a las demás grupo integrantes de Madres, que en el último tiempo se han caracterizado por diferenciarse del presidente Alberto Fernández y profundizar aún más la grieta existente en el Frente de Todos.

“Alberto no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista”, expresó De Bonafini.

Por otro lado, apunto contra Sergio Massa, pieza clave en el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Massa no tiene nada que ver con nosotros y mucha gente que entró en el Frente no tiene que ver con nosotros. A medida que va mostrando bien su cara, Alberto no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista”, dijo.

En relación a la inauguración de una estación de Ferrocarril en Tortuguitas, evento del que participó Alberto Fernández, De Bonafini sostuvo: “Vinieron para ver si podían cambiar algo, pero están mucho más a la derecha que cualquiera. Porque en vez de ir a ver a un niño pobre que no come, que no tiene nada, al que lo único que le queda es tomar paco para que no le duela el estómago, se fue a Tortuguitas. Y ahí en eso que hizo que parece nada, pero que es mucho, él ya dijo con quién quiere estar y a quién va a defender. Esa es la imagen que él quiere dar”.

"Ahora encontró otros para mandar. Él manda a los otros para que esos manden a otros que nos digan lo que él piensa. Es complicado. Puso gente para que hable por él”, lanzó.

Las declaraciones de Hebe de Bonafini se dan luego del encuentro que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner, el cual fue en vísperas de un nuevo 24 de marzo. También participaron Rosa de Camarotti, Visitación de Loyola y Carmen Arias en la sede que la organización tiene en Hipólito Yrigoyen 1584, frente a la Plaza del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires.