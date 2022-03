Una madre denunció que su hijo fue abusado en "manada" en una escuela de la Capital

Un grave hecho de supuesto abuso sexual en una escuela de la Capital es investigado por la Justicia.

El hecho que trascendió en los últimos días ocurrió la semana pasada, cuando la víctima, un niño de 12 años de edad, de quien por razones obvias se reservan sus datos personales, habría sido atacado sexualmente por al menos otros seis alumnos, aparentemente en el baño del establecimiento escolar al que todos concurren.

La madre del niño contó a LA UNIÓN que radicó la denuncia en la Unidad Judicial N° 5 el martes de la semana pasada y, por el hecho, su hijo estuvo en el hospital y hasta había atentado contra su propia vida.

Según la denunciante, su hijo fue atacado por seis “HDP”, quienes lo habrían agredido, además, con una trincheta para que “mantenga su boca cerrada”.

En otra parte del diálogo con la mujer, esta contó que, si bien realizó la denuncia, la Justicia no estaría haciendo nada “Ya no puedo hacer nada. La directora de la escuela -donde sucedió el hecho- me dijo que no se puede hacer nada, que hay que esperar a que la Judicial actúe”.

Asimismo, la mamá contó que por el trauma que vivió su hijo, este intento quitarse la vida, por lo que actualmente está con psicólogo y psiquiatra, pero que “yo tuve que buscar la ayuda para mi hijo. Porque. ni de la Justicia, ni de la escuela, me dieron ninguna asistencia”. “Él -por el preadolescente- atentó contra su vida. Estoy desbordada, no sé qué puedo hacer”, indicó.

Días atrás, la denunciante había posteado en su estado de WhatsApp lo que le había sucedido a su hijo, pidiendo a los papás y a las mamás que no se quedaran callados, que la ayudaran a que se sepa del caso de su hijo, para que “La Justicia actúe”; “Mañana puede ser tu hijo o tu hija. Ayúdenme, papis, que la Justicia actúe, que el fiscal proceda…”. “Terrible delito, no travesura. Mi hijo no está loco, era más bueno que el agua… ayúdenme que esto no quede así”, concluyó su posteo la mujer.

Por otra parte, desde la Justicia no se brindaron datos en relación al hecho que, según trascendió, está siendo investigado bajo un gran hermetismo judicial.

