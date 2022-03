U2 tendrá su serie donde repasará su carrera

Según trascendió, Netflix prepara una serie sobre la historia de la banda irlandesa. Por el momento no tiene título pero será escrita por será escrito por Anthony McCarten. El escritor nominado al Oscar vuelve de esta forma a las biografías musicales con luego de “Bohemian Rhapsody” que se centró en la historia de Queen y de Freddie Mercury.

Los detalles de la participación de U2 se mantienen en secreto, aunque las fuentes dicen que se espera que la banda detrás participe y acepte el proyecto.

Las biopic fueron un gran éxito en los últimos años. Más allá de la taquillera “Bohemian Rhapsody”, el público disfrutó de “Rocketman”, la película basada en la historia de Elton John con la muy buena interpretación por parte de a Taron Egerton. En los próximos días se conocerán más detalles sobre la cinta sobre la historia de Elvis.

A lo largo de su carrera, U2 se quedó con 22 estatuillas en los premios Grammy (uno de los artistas más ganadores de la historia) y vendió cerca de 150 millones de discos.

Bono confesó que le avergüenzan algunas canciones de U2

En enero, el cantante generó una catarata de comentarios cuando contó que sentía vergüenza al escuchar las canciones de U2. Durante una entrevista para el podcast “The Hollywood Reporter’s Awards Chatter”.

“Estaba en el auto cuando empezó a sonar una de nuestras canciones en la radio y me puse de color escarlata, como decimos en Dublín”, explicó haciendo referencia a que se sonrojó automáticamente. “Me dio mucha vergüenza mi timbre de macho irlandés. Estoy tan avergonzado”, confesó.

“Creo que U2 empuja mucho el barco por la vergüenza, y tal vez ese es el lugar para estar como artista: justo al borde de tu nivel de vergüenza”, dijo respecto a lo que sentía. Luego continuó hablando del origen del nombre de la banda: “En nuestra cabeza, era como el avión espía, el submarino. Era futurista”. “No, no me gusta ese nombre. Todavía no me gusta mucho”, confesó.

Sin embargo, Bono aseguró que sus críticas son modestas y no tienen nada que ver con sus compañeros de banda, a quienes considera músicos increíbles. “Un gran descubrimiento para mí fue escuchar a los Ramones y apreciar el hermoso tipo de sonido de Joey Ramone. Hizo que me diera cuenta de que no tenía que ser ese cantante de rock and roll”, concluyó.