Recalculando: la locutora en español de Google Maps revela su identidad

Detrás del famoso “recalculando” de Google Maps y muchas otras indicaciones que oímos en aquella aplicación hay una persona de carne y hueso. No se trata de una voz sintética sino del trabajo de una locutora cuya identidad emerge en escena. Ella es Nikki García, la española que nos ayuda a llegar a destino recorriendo las calles indicadas.

La madrileña recientemente publicó un video en su cuenta de Twitter revelando los encantos de su voz. En el clip, el conductor del automóvil no sabe si las indicaciones provienen de Google Maps o del asiento trasero.

“En la rotonda toma la segunda salida, no te la pases. Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico. Continúa 100 metros. Espera he perdido la cuenta, no sé cuantos metros llevas. Gira a la derecha ahora. Imagino que es por aquí, sino déjame en este callejón y ya me busco la vida”, bromea en el video desde el asiento trasero.

“Mis amigos me llevan al hotel y les he dicho que no pongan el GPS, que ya se lo digo yo”, escribió la locutora en el tuit que fue replicado por la cuenta de Google en España y que ganó gran viralidad en Twitter, con más de 20.000 “me gusta” y numerosos retuits.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 12, 2022

Nikki García es más que la voz detrás de Google Maps

Impostada de tal modo, la voz de García es inconfundiblemente aquella que guía a los usuarios de la app de mapas de Google. Amén de ese trabajo, su currículum es una muestra de versatilidad. Ella es cantante (participó en formaciones de jazz y góspel, y en 2019 lanzó un disco junto a la banda De La Sierra), además de actriz de doblaje.

En el sitio web oficial de García figuran colaboraciones con numerosas empresas, entre ellas Netflix, Disney, Electronic Arts y Coca-Cola, entre otras. Participó en Aladín y en El regreso de Mary Poppinss, que se estrenó en 2018.

Lo cierto es que su trabajo para Google es uno de los que más popularidad le valió. García dijo en una entrevista en Out of the Box que usualmente los taxistas se sorprenden por lo bien que imita al GPS, sin saber que ella realmente es la voz de la aplicación en español.