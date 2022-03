Lanzarán campaña para que se designe un Defensor de Niños

Desde la Fundación Sur, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, confirmaron que el 24 de marzo lanzarán una campaña mediática para pedir la implementación del Defensor de Niños en Catamarca.

Luis Rodríguez, referente dela Fundación en la provincia, aseguró que desde la adhesión provincial a la ley nacional de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes hace 9 años, aún no se creó esta figura.

Rodríguez señaló que "en la provincia, 6 de cada 10 niños son pobres". Además dijo que se eligió el 24 de marzo como fecha del lanzamiento entendiendo que hubo niñeces vulneradas durante el terrorismo de Estado.

“Entre las premisas y objetivos de la Fundación trabajamos en denunciar violaciones a los derechos humanos de la infancia, incidir en los procesos de formulación y reformulación de normas jurídicas, políticas públicas y de un sistema de Justicia para las personas menores de edad basado en sus derechos".

En la provincia, buscamos lograr el cambio real de paradigma para que incorpore la Convención de los derechos del Niño, la ley Nacional de Protección Integral 26061 y la estricta vigencia de la adhesión a la misma a través de la adhesión a la norma nacional que lleva el número 52922, dijo Rodríguez.

“El inicio de la campaña para la designación del Defensor de Niños, será una exigencia a la legislatura provincial para que dé cumplimiento a la ley 5292 luego de 9 años de incumplimientos”, aclaró.

“En el año 2005 el Congreso Nacional dicto la ley 26061 de Protección Integral de NNyA, pero la provincia adhirió como consecuencia de lo que se conoció como ´tragedia en la Alcaldía ´en donde murieron 4 niños calcinados como consecuencia y responsabilidad de un Estado tutelar y punitivista, que todavía sigue vigente en muchas prácticas actuales. Esta norma prevé en su articulado la designación del Defensor de Niños, cuya designación está a cargo de la legislatura que hace 9 años está en mora en la cuestión”, dijo.

“Fundamentamos nuestro planteo en cuanto los NNyA son sujetos de derechos, esto quiere decir que las personas menores de 18 años ya no son objetos de cuidado, sin derechos, ni garantías, sino por el contrario, pasaron a ser titulares de la totalidad de los derechos consagrados, cuyo respeto y garantía se encuentran a cargo del Estado", afirmó.

¿Cuál es la realidad de las niñeces en Catamarca?

En la provincia, según datos que nosotros recabamos, 6 de cada 10 niños son pobres. Además 2 de cada 3 chicos menores de 4 años carece de cobertura de salud, mientras que en el caso de adolescentes dicho número es de 7 cada 10.

En la Capital provincial el proceso de infantilización de la pobreza se ha incrementado de modo alarmante, hay más niños por debajo de la línea de pobreza, muchos de los adolescentes no termina el secundario, más de la mitad de los adolescentes no aprueba el mínimo indispensable en los exámenes de lectura. Puedo sumar también que más de 10.000 chicos se encuentran privados de cuidados parentales y que se producen unas 300 detenciones arbitrarias por mes en las zonas periféricas de la Capital.

Rodríguez explicó que una de las funciones del Defensor de Niños es recibir todo tipo de reclamo de ellos ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente, pero eso no está vigente y de esta forma se vulnera el derecho que tienen las niñeces de ser oídas.

¿Se debe controlar a las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes?

El Sistema de Protección Integral de los derechos de la Infancia y Adolescencia y establece que el mismo está conformado por aquellos organismos , entidades y servicios que diseñan , planifican ,ejecutan y supervisan las políticas públicas destinadas a la promoción , protección , resguardo y restablecimiento de los derechos de NNyA. La ley también dice que para lograr sus objetivos el Sistema de Protección Integral debe contar entre otros medios con Organismos Administrativos y Judiciales de Protección de derechos, y esa parte es la que está faltando.

¿Por qué para defender estos derechos tiene que crearse un órgano independiente ?

Uno de los principales desafíos es pasar del reconocimiento formal de tales derechos a su efectiva vigencia y a su consecuente protección, creando para ello instituciones y mecanismos de exigibilidad de los derechos reconocidos. Al estar las niñeces consideradas como sujetos titulares de derechos, la ley les garantiza mecanismos efectivos de garantías y exigibilidad para su goce en condiciones de igualdad. En esta línea el Comité de los Derechos del Niño señaló que en aras de cumplir con la Convención, los Estados deben establecer instituciones independientes de derechos humanos, como defensores de los derechos del niño con un amplio mandato en materia de derechos de la infancia, resultando esencial entonces que los niños puedan reclamar por si ante las vulneraciones que sufren.

“Entendemos que como organización dedicada a trabajar con la infancia seremos invitados a dar nuestra opinión vinculante en este proceso que tibiamente recién empezó para lo cual adelantamos que: La designación del Defensor del Niño no debe ser producto de una burda negociación política de legisladores y el gobernador. Además, observamos una política de Estado sin rumbo en materia de derechos de los niños”, resaltó.

En este contexto, explicó: “Nos preocupa el sentido de administración de una Comisaría ( CAD) y de una Cárcel Juvenil (Instituto Santa Rosa) por parte de la Secretaría de Familia, que por el contrario de estar metiendo chicos presos debería estar promoviendo políticas públicas para que eso no ocurra. Además, nos moviliza que no exista un control, ni monitoreo de las causas sobre los lugares de privación de libertad a cargo de la Secretaría de Familia. Y, por último, nos ocupa el pretender saber por qué en materia de protección de la infancia el Sistema de Protección Integral no tiene una eficaz articulación en todo el territorio provincia”, concluyó.