Crece la controversia en torno al viaje de la comitiva catamarqueña a Dubái

La vicepresidenta del bloque UCR, Juana Fernández, adelantó que pedirán informes por el viaje de la comitiva catamarqueña a Dubái al cuestionar las prioridades que tiene el Gobierno provincial. La legisladora no descartó presentar un proyecto para pedir el juicio político.

El planteo de Juntos por el Cambio llegó luego de que el diputado Hugo Ávila presentara un pedido de informes al Ejecutivo respecto de los costos del viaje y viáticos de Jalil y la comitiva local a la Expo Argentina en Dubái. En el articulado hace mención al supuesto alquiler de una limusina.

La diputada Fernández con el diputado Tiago Puentes, en declaraciones radiales, se refirieron al conflicto del área de Recursos Humanos y también a la falta de respuesta del Gobierno frente a los planteos que se realizaron desde la oposición por la situación de las escuelas. Fernández apuntó que los agentes de Recursos Humanos reclaman la actualización de un adicional que no tuvo variaciones desde 2012.

"Vemos con preocupación que, por otro lado del mundo se hacen unos gastos fastuosos en viajes y aquí la realidad es otra . Las escuelas no están funcionado como corresponde, la gente que tiene la responsabilidad de liquidar los haberes están peregrinando por un aumento desde 2012. Estamos preparando un pedido de informes por los gastos del Gobernador en este viaje a Dubái, queremos saber cuáles fueron los costos de los vuelos, quiénes fueron los funcionarios que fueron. Esto lo pagamos los catamarqueños y en el orden de prioridades no se cuánto habrán podido empoderar a la provincia de Catamarca", disparó Fernández durante la conversación.

El diputado Tiago Puente añadió la preocupación por aquellas escuelas que no comenzaron el ciclo lectivo y por todos los edificios que no fueron puestos en condiciones, tras dos años de virtualidad.

"Nos preocupa que no seamos escuchados, este no es un acting de la oposición, los invitamos a ir juntos para ver la situación de las escuelas, para este comienzo de clases ya deberían haber estado en las condiciones óptimas . Pero no. Aquí tenemos viajes fastuosos a Dubái que los paga el pueblo de Catamarca, pero la educación bien, gracias”, ironizó la referente del sector de Morada.

En ese marco se refirieron también al atraso con el transporte y al conflicto de la semana pasada con los choferes. "Estamos atrasados en los pagos de los subsidios, pero nos vamos a Dubái y alquilamos un auto por $ 300.000 para dar una vueltita, y ahí digo algo está pasando, hay que decirle 'Raúl Jalil que te está pasando, tenés que gobernar una provincia. Ahora, si el tour lo pagan ellos, me parece genial, pero qué se le dice a un empleado que no llega a fin de mes cuando ves con el erario público alquilan autos y pasan las selfies como burlándose de la sociedad y, bueno, esperen los resultados de las elecciones, pero no se burlen de la sociedad", sostuvo.

Por último, la diputada Fernández no descartó presentar un proyecto para iniciar el pedido de juicio político al Gobernador.