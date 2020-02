Villa San Roque: El motociclista murió al ser arrollado por un auto

Finalmente se confirmó que el motociclista murió arrollado por un auto que tras el hecho volcó. Minutos antes la víctima había impactado con un caballo que se encontraba tirado herido en la ruta previo a haber sido chocado por un rodado en el que se conducía una mujer.

Así fue informado por el área de Relaciones Institucionales de la Policía y desde donde señalaron que el hecho sucedió alrededor de las 4.20 en la ruta mencionada, a la altura de la Empresa Aceitunera Maquinlay, ubicada en la localidad de Retiro de dicho departamento.

Según la información, Analía del Carmen Mamaní (50) conducía un automóvil Fiat Uno Way gris, dominio LTQ – 442, y no pudo evitar embestir un caballo que, por el impacto, cayó en el carril opuesto de la calzada por donde se trasladaba en su motocicleta Motomel Blitz azul 110 cc Nelson Damián Julio (34), quien chocó con el animal y cayó al pavimento en donde fue arrollado por un automóvil Renault Clio gris, dominio PER –180, al mando de Hernán Javier Bordón (40), quien se trasladaba acompañado por Carlos Antonio Carrizo (44), y cuyo rodado terminó volcando a un costado de la banquina.

Como consecuencia del múltiple siniestro, el motociclista perdió la vida en el lugar, mientras que las demás personas sufrieron lesiones y fueron asistidas por personal del Hospital Zonal San Juan Bautista.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta y peritos de la División Criminalística de ese departamento para labrar las actuaciones de rigor bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial, a cargo Jorge Barros Risatti.

Policía de Catamarca