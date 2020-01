Simeone y la sanción a Valverde: “Sabíamos lo que iba a pasar”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró este viernes, sobre la sanción de un partido al centrocampista del Real Madrid Fede Valverde por su expulsión en la Supercopa de España, que ya fue «extremadamente claro con lo que iba a pasar» al término del citado encuentro.

«Creo que fui muy claro después del partido en consecuencia de la acción, que fue justa y era lo que tenía que hacer. También fui extremadamente claro con lo que iba a pasar. Y me parece que hoy desgastarme a pensar en cosas que ya sabemos que van a suceder no tiene sentido, así que me enfoco en el Eibar», expuso el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

Fede Valverde fue expulsado el pasado domingo en la final de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid por una entrada por detrás, sin opción de jugar el balón, sobre Álvaro Morata, cuando éste se disponía a encarar a Thibaut Courtois en el tramo final de la prórroga y con 0-0 en el marcador. Fue sancionado con un partido.