Se derrumban en un 20% las inversiones de YPF para 2020

La petrolera estatal YPF anunció que planea invertir alrededor de US$ 2.800 millones en 2020, lo que significa una caída del 20% respecto al 2019, alegando que la reducción se debe a los inconvenientes que la compañía y el sector enfrentaron durante el año anterior. Además, su cronograma de vencimientos para los próximos doce meses prevé un monto aproximado de US$ 1.500 millones, que buscará refinanciar con los acreedores.

En una teleconferencia que el CEO de la empresa, Daniel González, mantuvo con los inversores, la empresa presentó su presupuesto para este año y aseguró que cuenta con «un plan consistente y realista para 2020» que permitirá sortear los problemas que la petrolera afrontó en 2019 a raíz de la situación macroeconómica, la caída de los precios del gas y las regulaciones del sector.

La realidad ya era anticipada por los directivos de la petrolera desde septiembre, cuando comenzaba a preverse la necesidad de una reducción de su actividad de 2020, en particular, por efecto del congelamiento de precios y por las dificultades de financiamiento que impone la coyuntura en el país. Esa mirada hoy se concreta con el anuncio de que YPF invertirá este año en sus operaciones alrededor de US$ 2.800 millones –US$ 700 millones menos que en 2019-, de los cuales US$ 1.800 millones se concentrarán en tres áreas de la ventana de oil de Vaca Muerta: Loma Campana, Amarga Chica y Bandurria Sur.

Según los números que manejan en YPF, la producción de crudo en 2020 crecerá 2% mientras que la de gas caerá 8%.

Durante el contacto con los inversores, González dijo que «este año tendremos un nivel de actividad más bajo en el ‘upstream’«, y aclaró que la empresa hará «foco en el desarrollo del shale oil mientras toma un ´wait and see´ (esperar y ver) para analizar los proyectos de gas natural hasta que este mercado se estabilice y empiece a crecer nuevamente«. La idea de la empresa es «estar preparados para reaccionar rápidamente cuando las condiciones mejoren y crezcan pronto» tanto en materia de precios como de demanda, añadió.

En los resultados del último trimestre de 2019 enviado a la Bolsa el jueves pasado, YPF informó una pérdida operativa superior a los $ 33.000 millones y una reducción en la producción de hidrocarburos de 3%. Por un lado, la compañía justificó ese resultado con el congelamiento de los precios dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri en agosto por un plazo de 90 días, como también la menor demanda de gas que obligó a ralentizar la producción de pozos y la caída de precios de US$ 4,5 por mbtu que promedió en 2018 a US$ 3,6.

Sumado a la necesidad de financiamiento que enfrenta la petrolera, en un contexto más que complejo de deuda soberana y corporativa, YPF tiene la decisión de ‘rollovear’ o refinanciar compromisos por US$ 1.557 millones para 2020. El acercamiento de nuevos socios estratégicos para las áreas que tiene titularidad en Vaca Muerta es la clave para atraer los dólares que la empresa de capital estatal necesita.

La caída internacional de precios por el efecto del coronavirus en la economía global también aporta complejidad al panorama local, ya que con un ‘brent’ a US$ 45 el barril -y en tendencia descendente- anticipa que se viene «un año de menos exploración e investigación«, según estimó González.

La petrolera también ratificó su apuesta a los recursos convencionales, y la inversión que lleva adelante en recuperación secundaria y terciaria con el desarrollo de 10 plantas de inyección de polímeros que permitirá sacar provecho de los pozos maduros.