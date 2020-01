Saujil: Vecinos reclaman el cobro indebido de cloacas y agua

Carlos Morales, habitante de Saujil al norte de Fiambalá Tinogasta, dejo ver su malestar sobre el cobro indebido de cloacas y agua potable en la boleta de la luz, servicios con los cuales no cuentan. Asimismo, dijo que los afectados están juntando firmas para presentar una nota al encargado de la distribución de agua.

Al respecto, Morales comentó: “Aquí nos están cobrando servicio de agua potable y cloacas en la boleta de la luz, eso no lo hacían antes, desde hace dos meses aproximadamente nos dimos cuenta de esto. Si bien el monto no es mucho, no podemos pagar por un servicio que no tenemos”.

“Acá en Saujil, no tenemos agua potable, el agua que nos dan es deficiente, a veces funciona una bomba para dar el servicio pero es una hora por día y el resto del día está cortada. Por ejemplo, en Medanitos que es más al norte, ahí tampoco tienen agua potable”, aseguró.

Asimismo agregó: “Nosotros dependemos del municipio de Fiambalá y todos los afectados hicimos una nota, estamos juntando firmas para presentar al encargado de la distribución del agua”.

También indicó: “Nosotros no tenemos cloacas, tenemos pozos ciegos que los tenemos que desagotar nosotros, cuando se llena tenemos que pagarle al camión de la municipalidad que nos cobra entre 300 y 500 pesos para desagotarnos el pozo. Y en la boleta de la luz nos están cobrando el servicio de desagüe cloacal”.

“Nos están robando al cobrarnos servicio de agua potable si ni siquiera la potabilizan al agua que consumimos nosotros aquí, ya que es agua de vertiente, además como digo, el tema de las cloacas que no tenemos”, afirmó.

Por último do que espera que alguna autoridad se haga eco de la situación. “Esperamos que alguien nos dé una solución ya que el servicio de agua para el interior es pésimo, la Provincia no brinda ni siquiera insumos para que el consorcio funcione medianamente. Por ejemplo en la localidad de Fiambalá, los empleados tienen que atar la cañería con liga de gomas de bicicleta porque no tienen otra forma de solucionar las pérdidas de agua de las cañerías”, apuntó.

Elesquiú