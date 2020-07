Ríos sugiere un lugar único de descarga para evitar el ingreso a Belén

Reconociendo que hubo ciertas complicaciones durante la semana pasada en el control del coronavirus derivadas por un camionero, el intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, sugirió a la Provincia que disponga un único sitio para que los transportistas lleven allí la mercadería. Con ello, estimó que se evitará el ingreso de los mismos a la Ciudad.

“No queremos que nos vuelva a suceder lo que nos ocurrió con este caso y me siento un poco responsable de esta situación porque habíamos trabajado mucho y pasó lo que no teníamos previsto”, dijo el jefe comunal.

“Esto nos permite parar la pelota, tanto para nosotros como municipio como para los comerciantes que exigían que la gente que trae mercadería se la lleven hasta la puerta del negocio y esto de aquí en más cambia para siempre, no creo que ningún comerciante quiera que alguien de otra provincia se acerque” dijo.

En esta línea y ya con los casos detectados en Capital, el intendente consideró: “Lo que haría en la provincia es que no ingresen directamente”. Para el caso, rescató que “hay formas de que los comerciantes puedan ir a retirar, como ser centros de abastecimiento en las afueras de la ciudad”.

“Esto evitaría todo este tipo de problemas, con un mejor control y permite tener a todos nucleados en un solo lugar”, alegó. Incluso propuso que en el caso del transportista que deba depositar una gran cantidad de insumos sea escoltado, descargue y “vuelva de forma inmediata”.

“Lo más adecuado es tener centros de abastecimiento y se podría hacer tranquilamente en El Pantanillo, que todo el mundo vaya allí, que el comerciante vaya y retire de allí”, propuso Ríos. “Con lo que nos pasó a nosotros aprendimos la lección de que, cuanto más lejos esté el proveedor y el contacto con el comerciante, va a ser más seguro poder abastecerse”, cerró.