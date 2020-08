Rio Grande: Un pueblo olvidado al norte de Fiambalá

Según se supo en las ultimas horas, docentes de la Escuela N° 156 de la localidad de Rio Grande, debieron caminar más de 11 horas por cordones montañosos, a temperaturas extremas y el sufrimiento que ello implica para poder llegar a Rio Grande porque la huella o camino está destruido debido a las fuertes precipitaciones de los últimos meses del año 2019 y nadie se preocupó por repararlo.

En estos días se conoció la noticia sobre el traslado del joven Román López, quien tuvo un delicado problema de salud y debió ser transportado por vecinos en una camilla improvisada por zona montañosa a fuerza humana, ya que al lugar no se puede llegar en ningún tipo de rodado por los problemas anteriormente detallados.

Román López se encontraba en un puesto en el que crían ganado caprino -en el cerro- en donde sufrió una caída y a consecuencia de ellos algunas quemaduras, teniendo en cuenta que el joven padece de una discapacidad que complica más la situación.

“Son 30 km. aproximadamente el trayecto que tienen que recorrer y lo feo es que lo tienen que llevar por medio de los cerros, subidas y bajadas, la gente que lo carga queda desarmada por el peso del enfermo, y para colmo a él lo bajaron del puesto donde se encontraba que se encuentra como a 4 horas hasta La Escuela de Río Grande”, comentó una vecina.

“Hace unos años también pasó algo similar pero eran 20 personas que cargaban al paciente, pero no se imagina lo que era, no hacían dos metros y cambiaban, se imagina hoy que son tan pocos los que hay, si no los encuentran de Tatón seguro llegan mañana recién a dicho Lugar”, relató otra vecina y agrego; “Da mucha rabia estamos a un paso de fin de año y no pueden abrir el camino. El año pasado les hicieron lo mismo abrieron el camino en diciembre, fue la primer lluvia y el camino quedó otra vez cortado. Por qué tanta diferencia le hacen a esta gente pobre que lucha el día a día para poder tener su alimento, criando su ganado para poder subsistir.

Las Autoridades de Fiambalá que le corresponde velar por esta gente, hace como tres años que no llega a la localidad”, dijo la mujer.

Cabe recordar que en la campaña electoral del año 2015 se cuestionaba enérgicamente la compra de una camioneta Toyota 4×4 para el municipio de Fiambalá, en ese entonces a cargo de Amado ´Coco´ Quintar, lo cual se utilizó como principal ´caballito de batalla´, ese vehículo iba a ser destinado a la localidad de Río Grande cuando ganara la actual intendente Roxana Paulón para que esté a disposición de la gente en caso de emergencias -como en éstos casos-. Esa promesa jamás se cumplió, al menos en estos cinco años de gobierno, con el agravante que ahora tampoco cuentan con un camino que pueda circular cualquier rodado, teniendo en cuenta que la provincia de Catamarca no cuenta con un helicóptero de rescate o emergencias que pudiese solucionar inconvenientes como lo sucedido con el joven Román López.

Desde la Comisaría Fiambalá se organizó un grupo para asistir a la gente que traslada al joven y así agilizar los tiempos de traslado.

