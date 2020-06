Rige nuevas medidas para los transportistas locales

Desde el Comité de Emergencia de Tinogasta, se acordó con los transportistas de la localidad un protocolo de acción para aquellos que realizan viajes a lugares de circulación viral de Coronavirus (COVID- 19).

Por lo tanto quedó establecido el siguiente protocolo considerando el Decreto M.T. N° 036/2020; donde rigen una serie de medidas para controlar la situación epidemiológica y generar mecanismos de coordinación de las medidas preventivas posibles a los fines de brindar una respuesta integral y oportuna las situaciones que se presentan.

Se estableció, que el transportista en el control ubicado en Cerro Negro deberá acreditar una hoja de ruta, la cual debe presentar a su regreso junto con la factura de compra. La misma servirá para acreditar el destino del viaje y la mercadería.

Pautas a cumplir

Comer Aislados.

No Compartir Objetos Personales.

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, Caso que no tenga, utilizar alcohol en gel.

Tratar de no compartir la cabina de manejo con otra persona.

Ante cualquier síntoma, llamar a los servicios de salud.

DE REGRESO EN SUS CASAS.

Al llegar al domicilio, tratar de permanecer en una habitación separada del resto de su familia.

Extremar la higiene personal en su hogar.

No compartir objetos personales, utensilios de cocina y elementos de higiene.

Cumplir con el Distanciamiento Social Obligatorio de 1,5 o 2 mts.

Cumplir con aislamiento social obligatorio al llegar a su lugar de origen.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE DEBEN TENER:

Las mismas deben ser cumplidas en todo momento.

Barbijos, en correcto estado

Alcohol en gel.

Gafas y/o mascaras faciales

Pulverizadores de agua con lavandina.

Pulverizadores con agua y alcohol 70/30

Servilletas descartables para la limpieza del habitáculo

Bolsas de residuos para el correcto descarte de la indumentaria.

En caso de incumplimiento de las medidas aquí expresadas, serán pasibles de sanción correspondiente a multas de carácter económico Establecido mediante Decreto M.T. N° 036/2020.