Preocupa no encontrar el nexo de contagio de los casos en Capital

Anoche, la ministra de Salud, Claudia Palladino, explicó la situación sanitaria de la provincia, al respecto, señaló: “En el hospital Malbrán en este momento se encuentran internados en el sector de leves 20 pacientes, en Terapia Intermedia 6 pacientes con COVID de los cuales 4 están administración de oxígeno y en la terapia Intensiva hasta esta hora de hoy no hay ningún paciente internado. Uno de los pacientes adulto mayor de la terapia intermedia en el día de hoy -por ayer- recibió plasma con buena recepción y muy buena evolución de su cuadro respiratorio. De los casos de ayer -por martes-, los tres que generaron 14 contactos estrechos hoy –por ayer-positivos nos preocupa que aún no se ha podido establecer el nexo epidemiológico, por tal motivo en las próximas 24 horas se seguirá realizando la investigación epidemiológica correspondiente para ver si se logra encontrar este nexo. Si no se encuentra el nexo deberíamos informar que estaríamos en situación de circulación comunitaria”.

En idéntico sentido, la ministra manifestó: También nos preocupa la realidad país y la realidad regional, donde observamos otras jurisdicciones con una multiplicación rápida de casos. Desde el equipo de salud el trabajo que se hace con cada caso tiene que ver con la anamnesis de la persona positiva, el recuerdo de lo que hizo los últimos 10 días, el aislamiento de todos sus contactos estrechos y la anamnesis de cada uno de estos y luego lograr realizar el testeo de cada una de las personas. Anoche cuando recibimos los tres últimos ejes o clúster que han generado la investigación de hoy se realizó todos estos pasos y se terminó de hisopar a los contactos estrechos a las 3 de la mañana y eso nos permitió hoy tener estos resultados y toda esta población aislada”, dijo la ministra.

Por su parte, el vocero del COE, el ministro Gustavo Aguirre, señaló: “Como lo dijo la doctora Palladino la situación en la que estamos es preocupante, por eso vamos a analizar la situación epidemiológica las próximas horas para definir y tomar decisiones con relación a las actividades que se encuentran habilitadas y los horarios de circulación permitidos. Quiero comentarles que seguimos trabajando en reforzar los controles de ingreso a la provincia tanto de personas como de mercadería”.