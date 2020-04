Piden que sesione el Congreso para aprobar decretos

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresó su deseo de que el Congreso Nacional sesione para tratar los decretos de necesidad de urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández durante la emergencia por el coronavirus, en un mensaje aparentemente destinado a los legisladores de Juntos por el Cambio para que faciliten la actividad parlamentaria, paralizada desde el inicio de la cuarentena obligatoria.

«La oposición nacional está en el Congreso y lo que hay que hacer es ayudar. Este es un tema que está en manos de los Poderes Ejecutivos, y tanto el Presidente como los gobernadores hemos tenido que firmar decretos de necesidad y urgencia«, expresó.

En ese sentido, Morales dijo que convocó «para mañana a la Legislatura en Jujuy para que autorice todos los DNU emitidos en el marco de la emergencia«.

«Lo mismo se podría hacer con el Congreso, no es que va a poder reunirse como era antes, semanalmente o cada quince días; me parece que va a haber una actividad mucho menor del Congreso», remarcó Morales consultado en una entrevista periodistica sobre la falta de sesiones del Parlamento.

El gobernador agregó: «Yo convoqué a la Legislatura, y me parece que el Congreso Nacional ya es hora de que se reúna, más allá de que yo acompaño todas las medidas que ha tomado el Presidente en cuanto al aislamiento» por el coronavirus. «Desde que empezó la emergencia hemos venido acompañando todo y no creo que el Congreso Nacional haga lo contrario; y también me parece que el Congreso puede hacer aportes», concluyó.