Paulón y sus funcionarios vuelven a quedarse sin el ‘super salario’

Por: Adrián Quiroga

Roxana Paulón, decidió suspender un aumento salarial que había decretado para la línea jerárquica de la comuna luego de un planteo de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Casi de la misma forma que en Andalgalá, se conoció que antes de que termine el año, el Concejo Deliberante de Fiambalá aprobó un incremento salarial para toda la planta de funcionarios de la Municipalidad.

La ordenanza establece que la intendenta Paulón cobrará lo mismo que percibe actualmente un director de la Provincia.

Conocido el aumento aprobado por el CD, desde el gremio de ATE intimaron a la intendenta a dar marcha atrás con la medida. El sindicato le dio un plazo de 24 horas desde presentada la nota para que Paulón derogue el incremento salarial, además de solicitar “la inmediata” apertura a negociación paritaria para el período 2020.

El incremento salarial para los funcionarios de Fiambalá se estableció mediante la adhesión del municipio al artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipios (Ley 4640) que dice: “En los Municipios regidos por las disposiciones de la presente ley (sin Carta Orgánica), el sueldo del intendente, por todo concepto, no podrá exceder la remuneración fijada para un director del Ejecutivo Provincial. La remuneración por todo concepto de los intendentes de menos de 5.000 habitantes, no podrá exceder el 90% del sueldo fijado para director del Ejecutivo Provincial. Los concejales percibirán, a su vez, una dieta que por todo concepto no podrá superar el ochenta por ciento (80%) de la retribución fijada para el Intendente”.

INTIMAN A PAULÓN

La polémica ordenanza también establece que los secretarios del Ejecutivo cobrarán el 80% del sueldo de la intendenta, mientras que los subsecretarios, el 70% y los directores, el 65%.

Ésta no es la primera vez que Paulón está en el centro de la polémica por un incremento en sus haberes.

En 2018 y durante más de dos meses se debatió en el Concejo Deliberante un proyecto remitido por el Ejecutivo, para equiparar el sueldo de la intendenta con el de un director provincial (índice 1,20).

Luego de varios entredichos entre los concejales oficialistas y opositores, finalmente, en agosto de ese año, el aumento terminó siendo aprobando por los concejales pero ante la polémica generada, Paulón dio marcha atrás con la medida, vetando la ordenanza.

El proyecto que se aprobó y se suspendió. Es una copia exacta de la iniciativa de 2018.