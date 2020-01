Palo Blanco: Vecinos piden que se declare zona de emergencia

Debido a las fuertes en la jornada de ayer es que desbordó el Rio de Palo Blanco, al norte de nuestro departamento. El Rio desbordó cerca del sector del camping ‘La Gruta’ y luego avanzó por parte de la población afectando la Avenida Virgen del Valle; los barrios San Antonio y San Lorenzo y al parecer la fuerte correntada ingresó en algunos domicilios, según explicaron los vecinos.

No hay informe de personas afectadas en su salud o físicamente, aunque hay algunas viviendas que fueron inundadas por el agua.

“Hoy es un día muy triste para nuestro pueblo. Queremos pedirle a las autoridades en especial a la señora intendente Roxana Paulón que se declare la emergencia climática y zona de desastre para nuestro pueblo y zonas aledañas”, piden los vecinos.

Además solicitan ayuda con asistencia de maquinarias y también asistencia a los afectados.

“Este es el momento de declarar zona de emergencia climática, este es el momento de que el gobierno ayude a la gente que se vio afectada por las fuertes crecidas corresponde que ayude, porque si mal no recuerdo el año pasado lo hicieron cuando hubo una sola crecida que no afectó a nadie ni nada pero claro ahora no hay elecciones, esa vez si les convenía porque guardaron todo para hacer política, de eso viven tomando el nombre de las personas para acomodarse, total sus hijos, sobrinos no van a esta escuelita ellos van a las grandes universidades y a costa de qué? del sufrimiento de la gente”, se expresaron los vecinos.