Obras Públicas reanudo el mantenimiento de calles

El municipio de Tinogasta a través de la Secretaría de Obras Públicas reanudó las mejoras en las calles de distintos puntos de Tinogasta, los cuales necesitaban mantenimiento tal como los vecinos lo hicieron saber.

Principalmente se está trabajando en la reparación de calles, baches, zonas que se rompieron debido a la pérdida de agua y demás problemáticas que surgieron con el paso del tiempo. La idea principal es dejar el asfaltado del casco céntrico en las mejores condiciones posibles.

Con respecto a la problemática de la pérdida de agua, el Secretario de Obras Púbicas, Ernesto Andrada expresó: “Estamos trabajando en conjunto con la gente de la ex DASI tratando de buscar la forma de solucionar todas esas pérdidas. Hay muchas cañerías que están obsoletas y por la presión empiezan a romperse.”

Otra problemática con respecto a las obras o trabajos, es la desidia de la gente, que no respeta las señalizaciones y entorpece las reparaciones. “Es lamentable la inconsciencia de muchos vecinos, también de transeúntes que ocasionan el daño en las mejoras que llevamos adelante. Ojalá se concienticen y empiecen a respetar las señalizaciones de las obras. No le hacen daño a la gestión, le hacen daño al vecino, a Tinogasta, así que esperemos que no ocurran más cuestiones de este tipo». Dijo Andrada titular de Obras Públicas.

También desde el municipio se va a realizar reparación y construcción en los cordones cuneta y en las veredas de la ciudad, sitios que demandan mantenimiento también, por lo que ya se encuentra el proyecto para iniciar las obras. De esta manera se comenzará a urbanizar los ingresos a los barrios. A través del Plan ARGENTINA HACE se presentó un proyecto para poder comenzar con las reparaciones de las veredas del casco céntrico, las cuales son las más transitadas.