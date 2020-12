“Necesitamos avanzar con la educación sexual y profundizar las políticas públicas”

De las cinco bancas en la cámara baja del Congreso, solo la ex gobernadora Lucía Corpacci había confirmado el acompañamiento al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El voto de la ex mandataria local fue anticipado por la fotografía en la que apareció con el pañuelo verde.

Corpacci recordó cuando hacía guardias de joven en nosocomios. “Recibíamos abortos provocados, sépticos, realizados en las peores condiciones. El aborto existe y existirá, lo que traemos acá es la protección a esas mujeres a quienes no voy a juzgar”, acotó.

“Cuando era joven y las escuchaba gritar de dolor pensando que ojalá alguna vez se legalice, nunca se me ocurrió que la vida me iba a dar la oportunidad de tener que levantar la mano para que sea ley”, continuó, para mencionar que cree en Dios, uno “piadoso que nos protege a todos y perdona a todos”.

Tras mencionar las leyes de divorcio, del voto femenino y el casamiento igualitario contempló que “estas leyes nunca encuentran el momento oportuno si nosotros no se lo damos”. “Sinceramente deseo que hoy sea ley el aborto legal, para que nunca más tenga que escuchar en una guardia a una mujer que se practicó un aborto en las peores condiciones”, concluyó con su postura.

El primero en hablar fue Rubén Manzi (Coalición Cívica). El diputado encaró su exposición desde “la ética médica”. “La unión del óvulo y el espermatozoide es el nacimiento de una cadena de ADN que es lo que nos hace humanos, es la identidad que nos acompañará desde la hora cero, desde nuestro Big Bang hasta la hora de nuestra muerte”, dijo.

También indicó: “El embrión unicelular, que es el cigoto, ya tiene nuestro genoma y es el primer cuerpo que tenemos, es muy difícil decidir entre el derecho subjetivo de la autodeterminación y el derecho objetivo de defensa a la vida, creo que el Estado no puede decidir sacrificar el derecho a la vida en pos de la autodeterminación”.

Pasada la medianoche fue el turno de otro ex gobernador catamarqueño, Eduardo Brizuela del Moral. El legislador evaluó que el tratamiento al proyecto era inoportuno. “Distraemos la atención de la población para ocuparnos de este tema juntando miles de personas que sienten la necesidad de manifestarse y exponiendo su salud”.

“Bajo el lema del aborto como cuestión de salud pública se pone en riesgo lo poco o mucho logrado en la cuarentena”, expresó el diputado nacional, para luego indicar: “Apostamos por la vida, como se dijo al principio de la cuarentena”.

Así, consideró que el proyecto no difería de aquel que tuvo tratamiento en el 2018, oportunidad en la que también se opuso. “En mi condición de representante de Catamarca, no puedo dejar de destacar que la Constitución de la Provincia establece el derecho a la vida desde su concepción. No se trata de salud pública, sino de educación sexual y planificación familiar”, sostuvo Brizuela, para remarcar que el proyecto “viola el derecho a la vida”.

Silvana Ginocchio, una de las ultimas oradoras, se refirió a la complejidad del proyecto y consideró que no es casual que dentro del recinto haya diferentes posturas, algunas basadas en consideraciones médicas, científicas, jurídicas.

“Estamos dando tratamiento a un proyecto de ley sobre el que no tenemos una posición uniforme que es la regulación al acceso a la interrupción del embarazo. Hay temas que ponen las asimetrías y la diversidad de nuestro amplio país y este es uno de ellos, necesitamos avanzar con la educación sexual, profundizar las políticas públicas, programas en cada rincón de la República Argentina, es preciso informar, contener y prevenir que es la manera en la que vamos a terminar con la clandestinidad”, argumentó la legisladora, antes de decidir no apoyar el proyecto.