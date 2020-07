“Me encanta que el Frente de Todos no tenga discurso único”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que en el Frente de Todos no tienen diferencias internas pero sí opiniones a veces distintas y aseguró que si alguien pretende que deje de dialogar, eso va a ser imposible porque está en su esencia y su naturaleza.

“Para mí el diálogo es un camino y nunca voy a ceder en ese camino y lo saben todos”, expresó el jefe de Estado al responder preguntas en la conferencia de prensa en la que anunció la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio por coronavirus en la residencia de Olivos.

En ese sentido, sostuvo que “siempre me acusaron de dialoguista y es una acusación que me encanta que me hagan”, y manifestó que “en el Frente de Todos no tenemos diferencias, tenemos opiniones a veces distintas”.

“Yo lo que sí sé es qué intereses represento porque sé qué fuerza electoral me votó. Sé que tengo una obligación, lo digo desde el primer día, con los que están peor”.

El jefe de Estado expresó que “el diálogo hay que tenerlo con todos y la Argentina de los unos y la Argentina de los otros a mí no me convence”.

“Hay un Argentina que es de todos y esa Argentina tenemos que construir entre todos”, destacó el mandatario.

Asimismo, aclaró que “después, hay muchas especulaciones que se hacen y que son especulaciones, las tomo así”.

“Yo trabajo bien con todos y estoy muy contento de estar en el Frente de Todos, y me encanta que el Frente de Todos no tenga un discurso único y que tenga opiniones distintas, porque en la diversidad somos mucho más fuertes. Estoy muy feliz de eso”.

“Si alguien pretende que yo deje de dialogar, eso va a ser imposible porque está en mi esencia, está en mi naturaleza”, remarcó.

Por otra parte advirtió que “a mí no me presionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con Soros y esos le causan gracia”.

“Tampoco me presionan los que dicen que el virus no existe”, manifestó Fernández y sostuvo que “a mí me presiona la realidad, y sí tengo en cuenta los comerciantes que tienen sus comercios cerrados y la gente que tiene que salir a trabajar para recuperar su ingreso cotidiano”.

En ese sentido, resaltó que eso sí le preocupa y quiere ayudar para que puedan hacerlo.

Telam